Эксперт: не следует надеяться на чудеса после окончания локдауна

Пока рано делать выводы о том, как введенный правительством локдаун повлиял на сокращение распространения Covid-19 в Латвии и с эпидемиологической точки зрения не стоит надеяться на большие чудеса после 15 ноября, когда локдаун закончится, заявил в интервью передаче "900 sekundes" на телеканале TV3 руководитель Кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня Гиртс Бригис.

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Он не отрицал, что последние показатели улучшились, но делать выводы пока слишком рано.

"При более подробном анализе влияния локдауна на распространение Covid-19 я бы использовал слово "надежда". Поэтому не нужно спешить с выводами, поскольку полную картину мы сможем увидеть только через две недели. Обычно колебания данных заболеваемости Covid-19 могут быть большими, поэтому кумулятивный показатель обычно оценивается за двухнедельный период", — рассказал Бригис.

Также он подчеркнул, что такие строгие ограничения имеют смысл, хотя вакцинация против коронавируса остается краеугольным камнем в ограничении распространения Covid-19.

На просьбу сделать прогноз о том, не следует ли после 15 ноября продлить локдаун, Бригис заявил, что это политическое решение.

"Это точно не будет решение из-за эпидемиологической ситуации, оно будет принято по другим причинам. Если мне оценивать его с эпидемиологической точки зрения, тогда не стоит надеяться на большие чудеса", — указал Бригис и добавил, что в случае если кривая заболеваемости пойдет вверх, необходимы будут более радикальные шаги.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения уже в пятницу, 29 октября, планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации.

Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и подготавливаются меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий, используя определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы.