Эксперт НСЗ: вакцина от Covid-19 уже скоро может появиться в Латвии

Первая партия вакцин от Covid-19 может поступить в Латвию до конца года, сообщила в эфире RigaTV 24 эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала. Она отметила, что это возможно, если всё пойдет согласно плану.

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Первая партия может составить около 100 000 вакцин и их получат люди из групп риска. В первую очередь - медики и другой медперсонал. Сейчас идет речь о том, что партия может поступить в Латвию до конца года. Это будет вакцина производства AstraZeneka.

“Следующая закупка вакцин может быть у компаний Johnson&Johnson и Sanofi, они могут прибыть во второй четверти следующего года. Эта вторая часть вакцин рассчитана на 200 000 человек”, - сказала Гайгала.

Всего Латвия зарезервировала для себя 800 000 вакцин - по подсчетам ведомств, в Латвии проживает около 800 000 человек из групп риска. На закупку вакцин зарезервированы 2,6 млн евро.