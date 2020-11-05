Эксперт НСЗ: вакцина от Covid-19 уже скоро может появиться в Латвии

Первая партия вакцин от Covid-19 может поступить в Латвию до конца года, сообщила в эфире RigaTV 24 эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала. Она отметила, что это возможно, если всё пойдет согласно плану.
Первая партия может составить около 100 000 вакцин и их получат люди из групп риска. В первую очередь - медики и другой медперсонал. Сейчас идет речь о том, что партия может поступить в Латвию до конца года. Это будет вакцина производства AstraZeneka.
“Следующая закупка вакцин может быть у компаний Johnson&Johnson и Sanofi, они могут прибыть во второй четверти следующего года. Эта вторая часть вакцин рассчитана на 200 000 человек”, - сказала Гайгала.
Всего Латвия зарезервировала для себя 800 000 вакцин - по подсчетам ведомств, в Латвии проживает около 800 000 человек из групп риска. На закупку вакцин зарезервированы 2,6 млн евро.