Эксперт: нужно прекратить перегружать учителей изменениями, связанными с Covid-19
Foto: PantherMedia/Scanpix

"Пора прекратить перегружать образование постоянными изменениями, связанными с Covid-19", — заявила руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага Латвийскому телевидению (ЛТВ).

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"В сфере образования широкий охват вакцинацией от Covid-19, поэтому нужно позволить сфере образование "дышать свободней" и работать в условиях, самых приближенных к допандемийным", — рассказала Ванага.

Она сказала, что педагоги очень перегружены новыми обязанностями, и напомнила, что LIZDA отправила письмо высшим должностным лицам Латвии, призывая их срочно действовать, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в сфере образования.

Финансовая поддержка педагогов также необходима, но пока что работники сферы образования ничего такого не получают, объяснила Ванага. Она заметила, что доплаты планируются, но их объем не особо устраивает LIZDA — например, педагоги дошкольных учреждений смогут получить только единоразовую доплату, которую обещают выплатить в объеме 20%.

При этом даже доплаты не смогут предотвратить выгорание педагогов и решить все те проблемы, с которыми им пришлось столкнуться во время кризиса Covid-19. "Поэтому нужно думать о том, как еще можно облегчить это время, чтобы вместе пережить пандемийную ситуацию и время ограничений", — призвала руководитель LIZDA.

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