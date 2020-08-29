Эксперт: один из вариантов новой коалиции в РД может быть похож на нынешнюю коалицию в Сейме

Хотелось бы, чтобы явка избирателей на внеочередных выборах в Рижскую думу составила более 60%, однако ее достаточно трудно прогнозировать, заявила лектор Рижского университета им. Страдиньша Иева Бикава.

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Она заявила, что сегодня ожидала большей активности избирателей. Несмотря на то, что в общей сложности к полудню проголосовали 25,52% избирателей, сегодня в первой половине дня свой голос отдали только немногим более 6% избирателей. В то же время Бикава выразила радость по поводу высокой активности рижан в период предварительного голосования по сравнению с 2017 годом.

Как отметила лектор, по дебатам кандидатов в мэры Риги можно судить, что один из вариантов коалиции в Рижском самоуправлении схож с нынешней коалицией в Сейме. По ее словам, открытым остается вопрос о том, кто станет малыми партнерами коалиции - "Новая консервативная партия" или Союз "зеленых" и крестьян. В то же время существует возможность сотрудничества с партией "Честь служить Риге", подчеркнула она.

Бикава надеется, что новому созыву Рижской думы удастся сформировать коалицию быстрее, чем Сейму.

Как сообщалось, в общей сложности за три дня предварительного голосования и первые пять часов дня выборов в Рижскую думу проголосовали 25,52% избирателей, 19,24% избирателей сделали это в дни предварительного голосования.