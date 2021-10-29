Эксперт: ограничения эффективны, но их нельзя вводить надолго. Решение – вакцинация от Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Ограничения, которые сейчас действуют в Латвии, могут эффективно снизить заболеваемость Covid-19, но их нельзя сохранять на долгое время. Поэтому долгосрочное решение — это вакцинация, заявила Андреа Аммон, генеральный директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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По ее словам, текущая волна эпидемии в Западной Европе началась еще в августе. Уровень заболеваемости увеличился в Португалии, Испании и Франции, страны ввели ограничения и сейчас ситуация улучшилась.

Тем временем Covid-19 переместился в Центральную и Восточную Европу, и Латвия — не единственная страна, где сейчас тяжелая эпидемиологическая ситуация. "Это умение вируса быстро распространяться в сочетании с невысоким уровнем вакцинации", — объяснила Аммон.

Говоря об ограничениях, введенных в Латвии, генеральный директор сказала, что они эффективны, но имеют социальные и психологические издержки, поэтому не могут быть постоянными. Долгосрочное решение — вакцинация против Covid-19, заявила Аммон.

Все хотят знать, какой процент вакцинированных должен быть достигнут, но назвать точную цифру сложно, говорит Аммон.

"В случае с Covid-19 нужно смотреть на опыт других стран, в случае с "дельта" вариантом это определенно более 70% привитых жителей и почти 100% привитых в группе риска", сообщила генеральный директор ECDC.

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