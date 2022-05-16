Эксперт: отставка Голубевой — месть Нацобъединения за либеральную позицию экс-министра

Давление Национального объединение, которое привело к отставке министра внутренних дел Марии Голубевой (Attīstībai/Par!), возможно, связано с ее либеральной позицией, заявил агентству LETA ассоциированный профессор Факультета социальных наук Латвийского университета Ояр Скудра.

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По словам эксперта, Attīstībai/Par!, возможно, решила "пожертвовать" министром ради стабильности правительства. Не хочет работать в правительстве меньшинства и премьерское "Новое Единство".

В целом Скудра считает, что этот инцидент не принесет дополнительных пунктов Нацобъединению на выборах. "Скорее здесь выиграет Attīstībai/Par!, поскольку не они сотрясали правительства, а должность министра внутренних дел останется в их подчинении", — предполагает эксперт.

Скудра думает, что главная причина требования отставки Голубевой — не события 10 мая у памятника в Пардаугаве, а то, что Национальное объединение воспользовалось ситуацией, чтобы отомстить министру за либеральные взгляды и позицию.

Напомним, что сейчас Национальное объединение известно не только жесткой позицией в сфере межэтнических отношений, но и является единственной из коалиционных партий, которая открыто выступает, в частности, против принятия закона о гражданском партнерстве, регулирующего отношения ЛГБТ-пар. Attīstībai/Par! традиционно является наиболее явным сторонником принятия этого законопроекта, который сейчас находится в фазе активного рассмотрения в Сейме.