Эксперт: Отсутствие новых случаев Covid-19 за сутки еще ни о чем не говорит

Отсутствие новых случаев инфицирования Covid-19 за один день еще не свидетельствует о том, что удалось избежать повторной вспышки заболевания, заявил агентству LETA руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня, профессор Гирт Бригис.

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"При небольшом количестве новых случаев заболевания колебания в пределах от одного до десяти могут свидетельствовать лишь о своего рода стабильности ситуации. О том, что удалось избежать новой вспышки Covid-19 они еще точно не свидетельствуют", - говорит Бригис.

По словам профессора, ситуацию с заболеваемостью необходимо анализировать в долгосрочной перспективе. Какие-то выводы можно будет делать только, оценив результаты тестов, сделанных в последующие недели.

"Допускаю, что сделанные за минувшие сутки тесты были проведены целенаправленно и проверены были лица, у которых был наиболее высокий риск контакта с ранее выявленными зараженными. С этой позиции можно говорить о том, что удалось выявить большую часть контактных лиц, заразившихся во время локальной вспышки на прошлой неделе", - говорит Гирт Бригис.

Как сообщалось, за прошедшие сутки сделано 1467 тестов на Covid-19, новых случаев не выявлено. В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с новым коронавирусом, у двух пациентов заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

На этой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. В понедельник и во вторник было зарегистрировано по семь новых случаев, в среду - 13, в четверг - 11. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.