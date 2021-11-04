Эксперт: пациентам с ослабленным иммунитетом может понадобиться четвертая доза вакцины от Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не исключает, что пациентам с очень ослабленным иммунитетом может понадобиться четвертая доза вакцины от Covid-19, рассказал журналистам руководитель отдела стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери. Об этом сообщает LETA.

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По словам Кавалери, сейчас ведется сбор данных, чтобы разработать рекомендаций для тех, кому в будущем может потребоваться четвертая доза.

"Некоторые пациенты могут быть особо не защищены от этого вируса. Уже сейчас кому-то вводят третью дозу вакцины, и не исключено, что тем, чей организм на это не особо эффективно реагирует, может понадобиться и четвертая доза", — объяснил Кавалери.

Он добавил, что сейчас EMA ожидает дополнительных доказательств тому, нужна ли кому-то четвертая доза вакцины.

Уже сообщалось, что в Латвии людям с ослабленным иммунитетом дополнительная доза вакцины рекомендуется через 28 дней после завершения курса вакцинации. В таких случаях предпочтение отдается вакцинам Moderna и Pfizer/BioNTech.

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