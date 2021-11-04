Эксперт: пациентам с ослабленным иммунитетом может понадобиться четвертая доза вакцины от Covid-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не исключает, что пациентам с очень ослабленным иммунитетом может понадобиться четвертая доза вакцины от Covid-19, рассказал журналистам руководитель отдела стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери. Об этом сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Кавалери, сейчас ведется сбор данных, чтобы разработать рекомендаций для тех, кому в будущем может потребоваться четвертая доза.

"Некоторые пациенты могут быть особо не защищены от этого вируса. Уже сейчас кому-то вводят третью дозу вакцины, и не исключено, что тем, чей организм на это не особо эффективно реагирует, может понадобиться и четвертая доза", — объяснил Кавалери.

Он добавил, что сейчас EMA ожидает дополнительных доказательств тому, нужна ли кому-то четвертая доза вакцины.

Уже сообщалось, что в Латвии людям с ослабленным иммунитетом дополнительная доза вакцины рекомендуется через 28 дней после завершения курса вакцинации. В таких случаях предпочтение отдается вакцинам Moderna и Pfizer/BioNTech.