Эксперт: пока невозможно строить долгосрочные прогнозы о дальнейшем распространении Covid-19
Foto: LETA

Пока невозможно строить долгосрочные прогнозы о том, как в дальнейшем будет распространяться Covid-19, сказал агентству LЕТА заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиньша профессор Гиртс Бригис.

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По его словам, роста заболеваемости можно ждать осенью, но в настоящее время невозможно прогнозировать, насколько большим он будет и когда начнется.

Кроме того, невозможно прогнозировать, появится ли осенью новый штамм коронавируса, потому что он в любой момент может мутировать, образуя новые подвиды с новыми свойствами, как это было со штаммами дельта и омикрон, сказал профессор.

Как сообщалось, с апреля в Латвии отменяется большинство ограничений из-за Covid-19, однако Минздрав намерен пристально следить за ситуацией, чтобы при необходимости принять решение о мерах безопасности для ограничения распространения инфекции.

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