Эксперт: потребуется не менее двух недель для исследования возникновения тромбов у получивших вакцину AstraZeneca
Foto: LETA

Требуется как минимум две недели, чтобы исследовать констатированное в нескольких странах Европы возникновение тромбов у пациентов, получивших вакцину AstraZeneca против Covid-19, и убедиться в безопасности вакцины, заявила председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Она сказала, что совет внимательно следит за всеми сообщениями в Латвии и за событиями в странах Европы, и это нормальная ситуация, которая складывается после регистрации новых медикаментов - ожидание сигналов о них.

Завадска не отрицала, что пока нет доказательств об опасности вакцины, но совет, с учетом информации из других стран, решил действовать осторожно. "Мы решили выждать, чтобы можно было проанализировать случаи образования тромбов после получения вакцины и уверенно сказать, что вакцина безопасна и в этих случаях нет причинной связи", - сказала эксперт.

Как уже сообщалось, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ГАЛ) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.

По данным Национальной службы здравоохранения, вакциной AstraZeneca в Латвии привито 52 504, в том числе 28 человек получили обе дозы.

Ранее планировалось, что 17 марта Латвия получит 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 24 марта - 37 444, а 31 марта - еще 40 912 доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщает ГАЛ, решение было принято на основании сообщений отдельных стран Европейского союза о тромбоэмболиях и аналогичных случаях, наблюдавшихся в разные периоды после вакцинации.

В то же время учреждения подчеркивают, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем. Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет получена информация о причинно-следственной оценке известных случаев.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Вакцинация Латвия
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