Эксперт: правительство занимается не кризисным управлением, а модерацией мнений

Нынешнее правительство занимается не кризисным управлением в связи с пандемией Covid-19, а координацией, выравниванием или модерацией мнений. Такое мнение в интервью газете Diena выразил бывший руководитель секретариата Совета по кризисному управлению, нынешний глава Отдела кризисного управления Государственной пожарно-спасательной службы Каспарс Друваскалнс.

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"Это не кризисное управление, а у меня есть некоторый опыт и знания об этих процессах. Я бы предпочел это назвать координированием, выравниванием мнений, если хотите, модерацией — чем угодно, но это не управление. Поскольку в кризисе должен быть какой-то человек или организация, которая управляет процессами, работая на конкретную цель. Сейчас тяжело понять и определить, какова цель и какой результат планируется достигнуть", — указал Друваскалнс.

На вопрос о том, кто может быть виноват в этом, эксперт заявил, что это может быть совокупность различных факторов: во-первых, фрагментированная политическая структура коалиции. В целом правительство он бы не смог назвать командой лидеров, командой победы, которая выводит страну из кризиса.

"Как бывшему солдату, офицеру, мне было бы очень грустно и я с ужасом представляю себе ситуацию, если бы у нас не было пандемии коронавируса, но был бы кто-то, кто играет против нас, наших решений и наших действий. Тогда мы были бы просто в незавидной ситуации, таким образом координируя деятельность", — заявил Друваскалнс.

Он отметил, что коронавирус изучается и специалисты становятся умнее и осведомленнее о нем, но фактические действия против вируса не улучшаются.

"Мы видим, что второй год кризиса становится все хуже и хуже, хотя у нас появляется все больше инструментов, вакцин, опыта, знаний, исследований. Но принимающие решения живут своей жизнью, эксперты и наука живут своей жизнью, а чиновничество в основном служит политической жизни. Примерно так. И никто не встречается посередине", — указал эксперт.

По его мнению, все, кто был готов добровольно поделиться своими знаниями, средствами и деятельностью в прошлом году, в том числе эксперты, чувствуют себя преданными, оскорбленными и теперь они отвернулись от правительства.

Заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что ограничения были введены только сейчас, поскольку ситуация оказалась более мрачной, чем прогнозировали эксперты, Друваскалнс назвал откровенной ложью.

"Нам было ясно, что так называемого локдауна не избежать, но если решение будет принято позже, оно также рассчитано. Все происходит именно так, как было показано, даже немного хуже. Эти утверждения премьера не соответствуют действительности", — отметил эксперт.

Он также назвал еще одним "ложным фактором" то, что он услышал от министра здравоохранения о сценарии D+: о том, что секретариат Совета по кризисному управлению разработал его по инициативе правительства.

"Ни такой задачи, ни инициативы не было, это была наша добровольная деятельность, поскольку почувствовали, что "запахло горелым". Мы эти предложения отнесли Кабинету министров и нас "размазали по стенам"", — заявил Друваскалнс.

Он также отметил, что в начале кризиса Covid-19 подход премьер-министра был жестче. При этом эксперт указал, что проблема в разрешении кризиса кроется не только в правительстве, а в "обслуживающем персонале", или чиновничестве.