Эксперт: проблем с формированием правительства не будет, но через время оно может пошатнуться

У кандитата от "Нового Единства" в премьеры, нынешнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша не возникнет проблем с формированием правительства и особо неважно из скольки партий оно будет состоять, однако через полгода или год между политическими силами могут начаться конфликты и произойти раскол. Об этом в интервью изданию Diena заявил политтехнолог Данс Титавс.

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По его мнению, само "Новое Единство" не настолько сплоченное и об этом свидетельствует принятое в воскресенье решение не выдвигать неизбранных в Сейм депутатов на посты министров, что фактически наносит удар по нынешнему министру финансов от "Нового Единства" Янису Рейресу.

По мнению политтехнолога, "сбор" настолько большой фракции будет сложной задачей. "Я не могу представить кого-то, кто сможет собрать фракцию из 26 человек от "Нового Единства" - там нет таких авторитетных лиц. Это слишком сложно. Управлять фракцией из восьми депутатов, как сейчас, и из 26 - это абсолютно разные величины. И в тот момент, когда новоизбранные поймут, что происходит, поймут вес своего депутатского мандата, наступит то, что называется "аппетит приходит во время еды". Не стоит думать, что "Новое Единство" очень сплоченное", - говорит Титавс.

"В данный момент победило условно крыло Затлерса и Рейрс, Кришьянис [Кариньш], [Айнарс] Латковскис проиграли. Но это не означает, что борьба закончилась", - добавил эксперт.

По его мнению, у лидера "Нового Единства" не будет никаких проблем создать правительство с "Объединенным списком" и "Национальным объединением" и то, будут ли там "Прогрессивные" - вопроса месяца. "Новое Единство" готово ко всему, там эйфория от победы, должности все решат, там нет проблемы. Проблемы будут через полгода, когда нужно будет думать о выборах президента и нужно будет суметь удержать вместе коалицию. Сейчас все будет в порядке. Будет правительство Кариньша, шесть-семь министров от "Нового Единства", будет НО и ОС, каждый из которых получит по два-три министерства и все. А через полгода начнется переполох", - прогнозирует Титавс.

Политтехнолог считает, что спустя время внутренние распри начнутся и между депутатами ОС, фракция рухнет и начнет делиться. При этом он напомнил, что в свое время "Новое время" Эйнара Репше получило 26 мест в Сейме и этот перевес в процессе создания правительства нельзя было игнорировать, однако, позже, когда эйфория победы растворилась, правительства пало.

По мнению Титавса, президент страны Эгилс Левитс хочет более широкую коалицию только для того, что обеспечить себе переизбрание в следующем году.