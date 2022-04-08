Эксперт: продовольствие может подорожать как минимум наполовину

Уже к середине этого года цены на отдельные товары могут вырасти вдвое или дальше больше. Такой прогноз порталу rus.lsm.lv. дала руководитель Центра содействия развитию сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе.
Продукты в латвийских магазинах начали дорожать еще в конце прошлого года. Тогда причинами этого были природные факторы, пандемия, смена привычек жителей. Сейчас ситуацию усугубляет война России в Украине.
"Я думаю, будут продукты, которые подорожают даже в разы. Это может произойти в середине этого года. И нет такого продукта, про который я могу сказать — его стоимость не вырастет. Привезти его с места производства в магазин — уже стало дороже, ведь подорожало топливо", — сказала Ингуна Гулбе.
Рост цен может продолжаться до конца этого года.
"В разных группах товаров будут позиции, которые подорожают больше, и позиции, которые подорожают меньше. И, наверное, появится больше не чистых продуктов, а различных изделий из них — сырных изделий и так далее", — прогнозирует Гулбе.