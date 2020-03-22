Эксперт прогнозирует уменьшение уровня преступности в Латвии из-за распространения Covid-19

Ограничения, установленные в государстве из-за распространения болезни Covid-19, могут стать причиной уменьшения уровня преступности, прогнозировал агентству LETA бывший начальник Госполиции, и экс-начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс.

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Он напомнил, что в прошлом году в Латвии уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, и такая тенденция продолжается уже с 2014 года.

По мнению Велшса, сейчас есть все предпосылки для уменьшения преступности. Она пошла на спад и в период экономического кризиса, начавшегося в 2008 году.

Из-за ограничений, установленных правительством, люди все больше времени проводят дома, работают из дома и не посещают публичные места, многие развлекательные и торговые места не работают, следовательно, меньше будет преступлений против имущества, хулиганства, драк и других подобных преступлений.

Меньше будет и случаев мошенничества, поскольку из-за ограничений у многих предприятий остановились сделки и финансовые потоки, считает Велшс.

В результате связанного с Covid-19 кризиса больше стало появляться фейковых новостей, однако Велшс не думает, что в этой сфере что-то сильно изменится, так как порталы фейковых новостей получают доходы от рекламы, на которую тоже повлиял кризис.