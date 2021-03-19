Эксперт: проявление редких болезней и побочных эффектов обычно для массовой вакцинации
Foto: F64

При массовой вакцинации неизбежно будут выявляться редкие заболевания и побочные эффекты, заявила сегодня журналистам председатель Государственного совета иммунизации Даце Завадска.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Наша задача в том, чтобы быстро изучить и проанализировать эту информацию и понять, связана ли вакцинация с болезнью или это простое совпадение", — сказала она.

По словам Завадски, такие ситуации нормальны для широкомасштабных кампаний вакцинации. "Мы были готовы к тому, что некоторые страны сообщат о возможных побочных эффектах, но это не означает, что эти события связаны с вакцинацией", — сказала Завадска, добавив, что это случай свидетельствует об эффективной системе надзора.

Она заверила, что совет иммунизации продолжит следовать рекомендациям Европейского агентства лекарственных средств и Всемирной организации здравоохранения. "Семейные врачи получат конкретные рекомендации по симптомам, требующим дополнительного внимания", — сказала она, повторив, что причинно-следственная связь между тромбозом и вакциной не доказана.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Объявления

Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
171 500€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
488 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
105 900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
80 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
146 850€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
61 850€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
83 850€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
610 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
588 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€