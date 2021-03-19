Эксперт: проявление редких болезней и побочных эффектов обычно для массовой вакцинации

При массовой вакцинации неизбежно будут выявляться редкие заболевания и побочные эффекты, заявила сегодня журналистам председатель Государственного совета иммунизации Даце Завадска.

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"Наша задача в том, чтобы быстро изучить и проанализировать эту информацию и понять, связана ли вакцинация с болезнью или это простое совпадение", — сказала она.

По словам Завадски, такие ситуации нормальны для широкомасштабных кампаний вакцинации. "Мы были готовы к тому, что некоторые страны сообщат о возможных побочных эффектах, но это не означает, что эти события связаны с вакцинацией", — сказала Завадска, добавив, что это случай свидетельствует об эффективной системе надзора.

Она заверила, что совет иммунизации продолжит следовать рекомендациям Европейского агентства лекарственных средств и Всемирной организации здравоохранения. "Семейные врачи получат конкретные рекомендации по симптомам, требующим дополнительного внимания", — сказала она, повторив, что причинно-следственная связь между тромбозом и вакциной не доказана.