Эксперт: Россия готовит своих граждан к большой битве на территории Украины

В течение последних дней российская пропаганда готовит своих сограждан к большой битве на территории Украины. Об этом заявил советник министра обороны по военным вопросам, бывший командир Национальных вооруженных сил ЛР Раймонд Граубе.

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Он подчеркнул, что Россия до сих пор концентрирует свои силы возле Донецка и Луганска. Минимальная задача для российской армии — полностью занять эти области, однако Граубе предположил, что РФ попытается захватить еще один крупный украинский город — Харьков. Все это подразумевает безжалостные и кровавые сражения.

Если России удастся реализовать свои планы в этом направлении, она попытается продвинуться еще дальше. В частности, речь может идти о том, чтобы отрезать Украину от моря, захватив Одессу. При этом бывший глава НВС Латвии полагает, что у России нет сил для крупных побед, поскольку, судя по данным разведок, в результате боевых действий российская армия потеряла до 20% личного состава.

Граубе с беспокойством отметил, что российские идеологи начинают использовать сходство между продолжающейся битвой на Украине и Курской битвой, которая во время Второй Мировой войны стала одной из двух крупнейших и наиболее значимых в той войне. Это показывает, что нация готовится к крупной битве и долгой войне. Советник министра обороны также сообщил, что российская пропаганда продолжает вводить в заблуждение свой народ, утверждая, что Россия борется не с Украиной, а с НАТО.

Одним из тревожных знаков Граубе назвал тот факт, что командовать боевыми действиями на территории Украины поручено генералу, который известен своей жестокостью в Сирии и Чечне.

Эксперт подчеркнул, что Россия неспособна вести современную войну и потерпела неудачу в первые же дни вторжения, тем самым вернувшись к тактике Второй Мировой войны, для которой характерно жестокое уничтожение населенных пунктов, а, следовательно, и людей.

В свою очередь, зверства российских солдат в Украине — это месть слабых духом, подчеркнул Граубе, добавив, что эти зверства также являются частью тактики запугивания, которую требуют от российского военного руководства.