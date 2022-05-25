Эксперт: Россия готовит своих граждан к затяжной войне в Украине

Российские политики и государственные СМИ с помощью распространяемой информации в публичном пространстве начинают готовить своих жителей к затяжной войне в Украине, заявила в интервью Латвийскому радио старший эксперт по вопросам публичной дипломатии Центра передового опыта стратегической коммуникации НАТО StratCom Элина Ланге-Ионатамишвили.

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Комментируя распространенные Кремлем нарративы, она признала, что основной посыл заключается в том, что в войне в Украине все идет по плану России.

"Россия с самого начала это повторяет, но сейчас нарратив поменялся в том смысле, что Россия начинает готовить свою аудиторию к такой затяжной войне. Если сначала эта операция представлялась как короткий, эффективный блицкриг, то сейчас речь идет о более длительной войне, у которой конца не видно", — пояснила эксперт Stratcom.

Ланге-Ионатамишвили также указала, что есть еще один нарратив, который Кремль все чаще распространяет — шантаж о том, что западный мир в результате своих же санкций столкнется с продовольственным и энергетическим кризисом. Это делается для того, чтобы заставить Запад пересмотреть эти санкции и прийти к компромиссу с Россией.

В качестве третьего направления, в котором работает российская пропагандистская машина, эксперт StratCom назвала дискредитацию украинских солдат, например, в попытке свалить на украинцев разрушение Мариуполя.

На вопрос, актуально ли бряцание ядерным оружием со стороны России так же, как зимой, Ланге-Ионатамишвили ответила, что инструмент шантажа все еще присутствует.

"Это способ удержать Запад от более активного вовлечения в предоставлении помощи Украине", — заявила эксперт.

По ее словам, вероятность того, что Россия действительно применит ядерное оружие, невелика, поскольку это очень яркая красная линия для западного мира.

"Если Россия применит ядерное оружие, даже если это будет тактическое ядерное оружие в самой Украине, а не против стран НАТО, в любом случае (..) будет большое давление со стороны западного общества, чтобы была еще более сильная реакция, и вопрос заключается в том, действительно ли Россия что-то получает на поле боя и в своей общей ситуации", — сказала эксперт StratCom.