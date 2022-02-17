Эксперт: Россия проводит информационную операцию, которая находит отклик и в Латвии

Наряду с эскалацией ситуации у границ Украины Россия проводит информационную операцию, отголоски которой ощущаются и в Латвии, заявил сегодня в интервью Латвийскому радио директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

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Сартс признал, что при раскачивании ситуации с безопасностью количество дезинформации со стороны России значительно увеличилось.

По словам эксперта, целей для информационной операции несколько, например, создать впечатление, что в напряженности виноваты США и НАТО, отвлечь внимание от сосредоточения российских сил у границ Украины и сконцентрироваться на сообщении о том, что Россия находится под угрозой, сеять панику в Украине, и попытаться расколоть Запад. Также, по мнению Сартса, Россия хочет добиться того, чтобы Запад не смог понять происходящего на самом деле.

Сартс сказал, что контролировать потоки информации в условиях демократии сложно и, возможно, не нужно, но вместо этого нужно научить людей распознавать вымыслы.

"Мы вряд дождемся в ближайшем будущем среды, свободной от российской дезинформации", — признал Сартс.

Комментируя заявления России о частичном отводе своих войск, депутат Сейма, бывший министр обороны Раймонд Бергманис выразил мнение, что российской стороне верить нельзя — самым ярким примером является оккупация Крыма, где присутствие российских войск первоначально отрицалось.

Бывший министр подчеркнул, что российская и белорусская стороны нарушают соглашение, например, о надзоре за военными учениями, поскольку продолжают направлять на учения в Латвию своих наблюдателей, а латвийской стороне этого делать не разрешают, хотя есть соглашение о взаимном контроле.