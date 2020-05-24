Эксперт: самое сильное напряжение латвийского общества — между властной элитой и простым народом

Высокую напряженность в отношениях между русскими и латышами чувствуют втрое меньше жителей страны, чем между "верхами" и "низами". К таким выводам пришла группа исследователей Рижского университета им. Страдыня под руководством профессора Сергея Крука. Ученый объяснил, почему так получилось.

Подробно об исследовании в рамках проекта Interframe-LV портал Delfi рассказал здесь. Оно привело к выводу, что несмотря на сильное чувство принадлежности к стране и нации, жители Латвии не стремятся активно действовать во благо всего общества, а предпочитают помогать ближнему кругу.

Налогоплательщики выбирают власть "потому что так надо" и "больше не из кого", но потом сами же ей не доверяют — политики не отвечают чаяниям своих избирателей. От депутатов ждут социальных гарантий на трудные и уязвимые времена (когда человек заболел, потерял работу, родил ребенка, вышел на пенсию и т. д.), но все это обещают до выборов, а сразу после не выполняют и объявляют совершенно другие главные цели — для простого народа неинтересны и не важны. В итоге люди понимают, что в Латвии каждый — за себя.

Проведенный прошлой осенью опрос исследовательского центра SKDS показал, между какими слоями общества люди ощущают самое большое напряжение. Оказалось, что самая большая пропасть находится вовсе не там, где она каждый выборы анонсируется, когда партии делятся на "русские" и "латышские". А между властью и "низами", богатыми и бедными.

"Причины — те же. Я доверяю людям, отношения с которыми контролирую. С политической элитой и богатыми у меня контактов нет, лично с ними незнаком, поэтому не доверяю… — поясняет Крук. — При этом природа напряженности может быть двоякой. Напряженность между латышами и русскими — это может быть и оценкой взаимного недоверия, и признанием политического прессинга на этническую группу. В свое время нам удалось замерить этот показатель незадолго до Крыма и почти сразу после него, но результаты изменились в пределах статистической погрешности. Самая большая напряженность была и есть между правительством и обычными людьми.

На налогоплательщиков возложили обязанность действовать во имя общего блага, но непонятно, кем и на основе каких данных о реальных потребностях жителей формулируется это "благо общества". У каждого отдельно взятого человека есть сто и один жизненный фактор, влияющий на его поведение в социуме, бизнесе, политике. Но наше правительство полагает, что все абсолютно одинаковы, а если неодинаковы, то должны освоить "общее понимание", "общее осознание"…"

По мнению профессора, если исходить из Национального плана развития-2027, власть видит главным препятствием на пути к экономике нового типа в индивидуальной психологии: общество не "едино", люди не сотрудничают, им не хватает чувства принадлежности и осознания государственности. На самом деле, считает Крук, "проблема долгосрочного развития Латвии решаема иначе: это прагматичные и понятные правила игры". Люди должны понимать, зачем конкретно им надо то, что им предлагает власть.А власть — что конкретно надо тем, за чей счет она живет.