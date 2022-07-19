Эксперт: случаев Covid-19 будет больше, но они могут быть не такими тяжелыми, как в начале пандемии
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Осенью распространение Covid-19 увеличится, но есть надежда, что случаи заболевания будут не такими тяжелыми, как в первые волны пандемии, заявил в интервью телеканалу TV3 руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии Улдис Митенбергс.

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Специалист отметил, что заболеваемость Covid-19 уже растет по всей Европе, количество госпитализаций также слегка увеличивается, но значительного роста числа тяжелых случаев заболевания и смертей нет.

Митенбергс отметил, что заболеваемость Covid-19 еще больше возрастет осенью, поэтому он призвал жителей завершить вакцинацию и получить бустерную прививку от коронавируса, если они еще этого не сделали. Людей, у которых есть симптомы заболевания, эксперт призвал соблюдать осторожность и не контактировать с другими.

Представитель ВОЗ выразил надежду, что в осенний сезон случаи Covid-19 не будут такими тяжелыми, как раньше. Однако он подчеркнул, что в настоящее время сложно предсказать, могут ли и какие ограничительные меры могут понадобиться, но ясно, что если загруженность больниц значительно возрастет, нельзя исключать возобновления ограничений.

Как отметил эксперт, тот факт, что менее развитые страны имеют низкий охват вакцинацией от коронавируса, создает возможности для дальнейшего распространения и мутации вируса.

Острая фаза пандемии Covid-19 хоть и преодолена, но сама пандемия еще не закончилась, подчеркнул Митенбергс.

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