Эксперт: смягчать ограничения из-за Covid-19 преждевременно, но и новые пока не нужны

В связи с распространением Covid-19 в настоящее время нет необходимости вводить новые дополнительные ограничения в Латвии, но и смягчать существующие было бы преждевременно, как бы этого ни хотелось обществу или предпринимателям. Об этом в передаче "900 секунд" телеканала TV3 заявил руководитель Кафедры общественного здоровья и эпидемиологи Рижского университета Страдиня Гиртс Бригис.

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Профессор пояснил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась — заболеваемость Covid-19 не снижается, но и значительного роста тоже нет. "На этом фоне, конечно, политики, торговцы и представители разных других отраслей размышляют о смягчении ограничений, но думать об этом, наверное, преждевременно. При этом я не говорю, что сейчас нужно вводить новые ограничения", — сказал эдидемиолог.

По мнению профессора, если до и после Рождества не наметится рост заболеваемости, то шансы, что 11 января следующего года отменят введенное в стране чрезвычайное положение, значительно возрастут.

На Рождество профессор не запрещает жителям встречаться с членами семьи и близкими родственниками, но призывает не посещать массовые мероприятия и не выезжать за границу, особенно из-за распространения нового штамма "Омикрона".

На просьбу дать ответ, насколько "Омикрон" может быть опасен, эксперт сказал, что он пока мало изучен. В настоящее время есть большие опасения, что "Омикрон" может быть более заразным, чем самый распространенный в Латвии дельта-штамм Covid-19, но пока нет объективных оснований полагать, что он может быть более патогенным или более опасным для здоровья.

По прогнозам Бригиса, первые результаты лабораторных исследований того, как иммунная система человека и антитела могут бороться с новой разновидностью вируса, могут появиться на этой неделе или самое позднее — на следующей.