Эксперт: смягчение ограничений при нынешнем охвате вакцинации допустимо

Смягчение антиковидных ограничений при нынешнем охвате вакцинации допустимо, заявил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков на пресс-конференции после заседания правительства.

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Опыт других стран показал, что высокий охват вакцинацией против Covid-19 снижает риск заболевания.

Перевощиков добавил, что вакцинация, к сожалению, не защищает от заражения Covid-19, но значительно защищает от тяжелого течения болезни. Вакцинация также предотвращает передачу и распространение вируса.

"Ни один препарат не эффективен на 100%. Дело тут в том, что значительная часть людей не заболевает", — сказал специалист.

По его мнению, 100%-ный охват вакцинацией в Латвии маловероятен, однако Перевощиков убежден, что будет достигнуто значительное снижение риска заражения Covid-19.