Эксперт: снижение НДС на продукты питания поможет небогатым латвийцам пережить рост цен

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания может помочь самой небогатой части общества в условиях роста цен, заявила руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку (LTVC) Ингуна Гулбе в интервью Латвийскому радио.

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По ее словам, продовольственные продукты, например, молоко, в других странах Европы дешевле из-за низкой ставки НДС, а не потому, что латвийские производители не могут произвести более дешевые продукты.

Как уже сообщалось, из-за подорожания электроэнергии, газа и топлива, а также зерновых, масла и сахара, LTVC прогнозирует стремительный рост цен на продовольствие.

По словам Гулбе, умеренный рост цен будет происходить до конца года, но в итоге подорожание в процентах будет измеряться двузначными числами.

Более состоятельные жители, которые на продукты питания тратят сравнительно небольшую часть доходов, не сильно ощутят рост цен, тогда как людям с низкими доходами придется задуматься, как действовать дальше, признала эксперт.

На этой неделе в Сейм направлена инициатива о снижении до 5% ставки НДС на мясо, рыбу, молочную продукцию и яйца.

В 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС (5%) на характерные для страны овощи и фрукты.