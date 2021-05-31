Эксперт: снижение заболеваемости Covid-19 связано с сезонностью инфекции

Коронавирусная инфекция Covid-19 имеет сезонный характер. Это одна из причин, по которой в Латвии наблюдается стремительное снижение заболеваемости, рассказал профессор и руководитель кафедры эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня (RSU) Гиртс Бригис в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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По словам специалиста, из-за сезонного характера инфекции осенью снова возможен рост заболеваемости Covid-19, поэтому к этому надо подготовиться уже сейчас, чтобы снова не пришлось вводить различные ограничения.

Бригис подчеркнул, что единственный выход из созданной вирусом ситуации - это вакцинация, к которой жители Латвии подошли с большой отзывчивостью.

Он пояснил, что ученые пока не могут ответить на вопрос о том, как часто придется вакцинироваться, хотя понятно, что ревакцинация будет необходимой особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса.

Профессор надеется, что вскоре в Латвии кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за последние 14 дней упадет ниже 200 случаев на 100 тыс. жителей. Однако негативно оценивается пока еще высокая доля тяжелых случаев. Особенно негативно оценивает тот факт, что много тяжелых случаев наблюдается в группе пожилых людей. Это свидетельствует о том, что в этой группе недостаточное число вакцинированных, считает Бригис.

Оценивая решение властей об отмене ограничений для вакцинированных, Бригис говорит, что с точки зрения эпидемиологической логики нет оснований как-то ограничивать вакцинированных людей.

Тем не менее, по словам эксперта, пандемия не завершилась, и в Латвии сохраняется один из самых высоких уровней заболеваемости в Европе, поэтому государство не может полностью отказываться от осторожного поведения.