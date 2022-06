Эксперт STRATCOM: Сувалкский коридор — проблема не только для НАТО. Это ахиллесова пята и для России

Сувалкский коридор вызывает опасения у стран Балтии, которые в случае конфликта с Россией могут быть отрезаны от остальных стран НАТО. Но еще больше беспокойства он должен вызывать у России, поскольку Калининградская область "по сути не защищена и является ахиллесовой пятой". Такое мнение в интервью изданию Diena высказал ведущий эксперт базирующегося в Латвии Центра передового опыта стратегических коммуникаций (STRATCOM) НАТО Янис Карлсбергс.

Сувалкским коридором называют польско-литовскую границу протяженностью около 70 км. На западе она упирается в Калининградскую область — российский эксклав на побережье Балтийского моря, на востоке — в территорию Беларуси. Свое название коридор получил от города Сувалки на польской стороне границы. Стратегически эта территория очень важна для стран Балтии — именно через Сувалкский коридор Эстония, Латвия и Литва связаны по суше с другими странами ЕС и НАТО.

Призывы обратить особое внимание на Сувалкский коридор возобновились после начала российского вторжения в Украину. Ситуация усугубилась после новостей о прекращении транзита части грузов в Калининградскую область, после чего последовала жесткая риторика и угрозы в сторону Литвы со стороны России. О "блокаде" российского региона и возможности "очень жестких и абсолютно законных" ответных действий говорили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сенаторы Андрей Климов и Андрей Клишас, а также представители российского МИД. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своих комментариях были сдержаннее: предлагали провести "глубокий анализ" и надеялись найти "дипломатическое решение".

По оценкам Карлсбергса, сейчас Россия делает то, что умеет лучше всего — угрожает. Однако если взять в руки карту, то можно понять, что Россия должна больше беспокоиться о безопасности Калининградской области, потому что "по сути этот анклав не защищен и является ахиллесовой пятой". "Поэтому, если бы меня попросили проанализировать ситуацию, я бы сказал, что Россия должна вести себя очень обдуманно, потому что это ее проблема, — пояснил эксперт. — Я не хочу сказать, что это абсолютно нас не касается, но, с военной точки зрения, ясно видно, что это проблема России и в ее интересах сохранять хорошие отношения, чтобы никому не пришло в голову, выражаясь русским языком "возвращать законные земли", — сказал Карлсбергс.

"Если мы говорим с военной точки зрения, то там нет ни одного шанса. Они уже показали, насколько немощны в сражении с Украиной, с которой не могут справиться", — добавил эксперт.

Map of eastern Europe showing the Suwalki Gap -- a zone between Poland and Lithuania, which is squeezed between Kaliningrad and Belarus pic.twitter.com/W9m5GScU0q