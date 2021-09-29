Эксперт: стремительно растущую заболеваемость Covid-19 можно ограничить только локдауном

Стремительно растущую заболеваемость Covid-19 в Латвии можно ограничить только локдауном, когда люди вообще не выходят на улицы, считает профессор, руководитель Кафедры общественного здоровья и эпидемиологи Рижского университета Страдиня Гиртс Бригис.

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Профессор сказал, что "ковидные" ограничения, принятые во вторник правительством, направлены на увеличение охвата вакцинацией. "Необходимо время, чтобы увидеть эффект от увеличения охвата вакцинацией. Однако сейчас в Латвии заболеваемость растет чрезвычайно быстро, и без достаточно радикальных ограничительных мер эффект вряд ли будет заметен", — сказал профессор.

Бригис признал, что правительство пока не готово к быстрым ограничительным мерам, так как учитывает нужды предпринимателей, а также психологическую готовность населения. "Если будет сильное сопротивление и неприятие, то ожидаемый эффект тоже вряд ли будет хорошим. Население психологически сейчас не осознает серьезность ситуации, и правительство, вероятно, учитывает это в своих решениях. Но это только мое предположение, и само правительство может объяснить все более точно", — сказал эксперт.

По словам профессора, нынешние темпы роста заболеваемости уже требуют довольно жестких ограничений. "Самое худшее — людям не нравится больше всего то, что эти ограничения будут распространяться и на вакцинированных. Как известно, 15-17% привитых людей инфицируются. Это причина, по которой необходимо подумать об ограничениях для вакцинированных", — отметил Бригис.

У людей, считает профессор, была надежда, что вакцинация убережет от ограничений, но, если ситуация резко ухудшится, такой альтернативы уже не будет.

Гирт Бригис напомнил, что Кабинет министров избрал в качестве критерия, сигнализирующего о необходимости ужесточать ограничения, заполняемость больниц пациентами с Covid-19. "Если предположить, что заполняемость больниц будет увеличиваться на 40% каждую неделю, то катастрофическая ситуация в стационарах наступит через три-четыре недели. Если правительство решило подождать, то это будет граница, за которой должны вводиться более строгие ограничения", — считает профессор.

Заболеваемость Covid-19 в минувшие сутки преодолело психологическую границу в свыше 1000 новых случаев в сутки. В среду стало известно, что за сутки было подтверждено 1203 случая Covid-19.