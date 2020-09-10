Эксперт: только на основании симптомов нельзя выявить Covid-19 у детей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В настоящий момент врачи не могут выявить у детей Covid-19, только основываясь на симптоматике, поскольку она неспецифична, а у части детей заболевание протекает без симптомов, заявила заместитель руководителя Детской клинической университетской больницы (BKUS), профессор Яна Паваре.

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По ее словам, больница обобщила данные о 35 детях с Covid-19, полученную информацию сравнили с данными врачей в других странах. Выяснилось, что у большинства (46%) пациентов в Латвии были симптомы, преимущественно кашель и головная боль, в 15% случаев – нарушение в работе пищеварительной системы, в 23% - боль в горле и недомогание, еще у части детей лишь поднималась температура.

Одновременно у 17% детей заболевание протекало бессимптомно. Нередко дети не могут проанализировать свое самочувствие. Чем больше задаешь вопросов, тем чаще детям кажется, что у них появляются симптомы.

Врач говорит, что расспросы детей о самочувствии и измерение температуры не гарантируют выявление заболевания, но наличие измерительной аппаратуры – хорошая практика, поскольку надо думать о рисках, связанных с Covid-19.

Наличие коронавируса может подтвердить только тест. Чаше других Covid-19 заражаются дети в возрасте 10-17 лет, а тяжелее всего переносят - в возрасте до года, а также дети с хроническими заболеваниями.

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