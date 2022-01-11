Эксперт: у "омикрона" повышенная вероятность показывать ошибочный негативный результат теста на Covid-19

У нового штамма коронавируса "омикрон" повышена вероятность показывать ошибочный негативный результат теста на Covid-19, заявил в эфире программы "Утренняя панорама" Латвийского телевидени руководитель Национальной референс-лаборатории микробиологии Сергей Никишин.

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По словам специалиста, "омикрон", согласно лабораторным данным, понемногу становится доминирующим вариантом Covid-19 в Латвии, поскольку уже в половине позитивных тестов констатируется именно эта мутация. Никишин акцентировал то, то сейчас на предмет характерных для "омикрона" мутаций исследуются все позитивные образцы, что делается ПЦР-методом, однако в порядке отбора делается и полный мутационный тест образцов.

Никишин рассказал, что исследования, проводившиеся на животных, показали, что "омикрон" вызывает меньшую вирусную нагрузку. Существенно и то, что эта мутация вируса больше размножается в горле и меньше в носу. По словам эксперта, такие открытия помогут усовершенствовать политику тестирования и рекомендации к тестированию. Это, к примеру, означает, что пробы нужно больше брать из горла, а не из носа. "Никто не мог знать, что этому вирусу горло нравится больше, чем нос, и это объясняет, почему инфицированные реже теряют обоняние", — пояснил Никишин.

Еще один важный вывод — "омикрон" может чаще выдавать ошибочные результаты теста.

Поэтому рекомендация специалистов — делать два теста. Пока нет официальных рекомендаций на этот счет от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организация здоровья, однако уже видно, что "омикрон" дольше развивается в полости носа, поэтому, если проба взята из носа, то можно получить негативный результат. В то время, как проба из горла, может показать позитивный. "Если вы сделаете два теста, то выше вероятность получения правильного результата. Однако, если у человека есть симптомы и обоснованные подозрения, то нужно идти на лабораторный тест, в ходе которого можно правильно взять образец из носоглотки", — добавил специалист. По его словам, такой ПЦР-тест значительно чувствительнее, и скорее покажет позитивный результат, нежели антигенный тест.

По мнению Никишина, нужно пересмотреть тактику отбора образцов для тестирования и определиться с тем, какие тесты, где используются.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) в интервью Латвийского телевидения акцентировал, что антигенные тесты — это существенная составная часть политики тестирования, поскольку не связаны на ограниченные ресурсы лабораторий.

"Результаты самотестирования во многом определяются качеством отбора проб. Я думаю, что каждый, кто делал тест в лаборатории, знает, что этот процесс не очень приятный, поэтому даже в случае самотестирования пробы нужно тщательно брать пробы", — подчеркнул политик.

Самотестирование не является лабораторным тестом, поэтому вся статистика основана только на ПЦР-тестах, а не на экспресс-тестах самодиагностики. "Лучшей альтернативы самотестированию у нас нет, потому что нет возможности организовать сдачу лабораторного теста три раза в неделю каждым учащимся, к тому же очень ценно выявлять случаи самотестированием. Это позволяет проводить целенаправленное тестирование и избежать дальнейшего распространения болезни в коллективах", — сказал Павлютс.