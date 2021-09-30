Эксперт: у правительства нет ясности с "планом В" на случай ухудшения ситуации с Covid-19

"Ковидные" ограничения, принятые во вторник правительством, слишком слабы для успешной борьбы с распространением вируса. К тому же нет ясности с "планом В" — что делать, если уже принятые меры не дадут результата. Об этом заявил представитель экспертной группы, консультирующей правительство, участник Центра межведомственной координации Владислав Весперис.

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Весперис повторил мнение группы экспертов: с высокой вероятностью регулирование, принятое правительством, не сможет приостановить стремительный рост Covid-19. Показатели заболеваемости уже приближаются к высокому уровню прошлой волны, но тогда ограничения были гораздо жестче.

Эксперт признает: позитивное влияние на ситуацию оказывает то, что примерно половина жителей страны вакцинированы от Covid-19. Однако вторая половина — невакцинированные — очень многочисленна, что помогает болезни распространяться, а это ведет к перегрузке системы здравоохранения.

Владислав Весперис высказал свою версию, почему Кабинет министров принял решения, недостаточные для разрешения ситуации. Эксперт считает, что правительство может принимать только такие решения, о которых может договориться политически, приняв во внимание настроения в обществе. К тому же решения принимались в спешке.

Негативо Весперис оценивает, что у правительства нет "плана В" — неясно, как действовать, если принятые меры не помогут оставить распространение вируса.

По мнению экспертов, отметил Весперис, в условиях очень широкого распространения вируса, "ковидные" ограничения могут затрагивать и вакцинированных жителей. Например, если стране придется ввести локдаун. В такой ситуации трудно представить, как можно контролировать, что за пределы дома выходят только привитые жители. Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") все же обещал, что ограничения для вакцинированной части общества будут минимальными.

На стол правительству положили различные сценарии возможных действий. Владиславу Весперису поддерживает предложение руководителя Отдела кризисного управления Государственной пожарно-спасательной службы Каспара Друваскалнса, предусматривающее строгие и длительные ограничения. Весперис считает, что самые большие ограничения нужно вводить в общественном транспорте и в торговле.

По мнению эксперта, этим летом Сейм, отказавшись фактически принять закон об "обязательной вакцинации", дал обществу неправильный сигнал. Это позволило какой-то части общества думать, что ограничения больше будут не нужны.