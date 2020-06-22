Эксперт: В Латвии необходимо развивать сеть станций зарядки электромобилей

В Латвии необходимо развивать сеть станций зарядки электромобилей, чтобы поспособствовать развитию рынка электромобилей и сделать вождение водителей электромобилей более комфортным, отметил советник по вопросам экономики представительства Еврокомиссии (ЕК) в Латвии Мартиньш Земитис на вебинаре "Насколько мы готовы к электротранспорту?"

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Земитис отметил, что жителям Латвии "нравится водить машину". По его словам, за четыре года количество километров, пройденных на электромобилях в Латвии, увеличилось на 30%, но в то же время количество электромобилей на душу населения относительно невелико.

Земитис подчеркнул, что в настоящее время в Латвии зарегистрировано 753 электромобиля, но количество зарядных станций относительно невелико и развивается очень медленно. В Латвии доступны 72 станции быстрой зарядки "e-mobi", шесть станций зарядки в автопарках и три станции зарядки "Electrum".

По словам представителя ЕК, лидером по числу зарядных станций и спросу на электромобили является Норвегия, которая планирует полностью прекратить продажу бензиновых и дизельных автомобилей к 2025 году. За ней следуют Исландия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Китай, сказал Земитис.

Как пояснил представитель ЕК, с 2011 года, когда электромобиль впервые появился в Латвии, спрос на экологически чистые автомобили вырос, но рынок все еще медленно развивается. Он подчеркнул, что у Европейского Союза (ЕС) есть фонды и субсидии для стимулирования развития сетей электромобилей и зарядных станций, но поддержка каждой страны также играет важную роль в изменении привычек населения.

Руководитель проектов Latvenergo Эдгар Корсакс-Милс рассказал, что число электромобилей в Латвии растет в связи с технологическим развитием, расширением инфраструктуры и появлением на рынке нескольких моделей таких машин.

По его словам, если рост продолжится в нынешнем темпе, то к 2030 году в Латвии будет около 6000 электромобилей. Если на дорогах страны появятся малоиспользуемые электромобили, то общее число таких машин может увелиться до 30 тысяч, а при поддержке ЕС и государства в Латвии может появиться около 52 тысяч электромобилей.

Латвия ставит перед собой цель создать к 2025 году не менее 1000 общественных пунктов зарядки электромобилей. Европа стремится к более чем одному миллиону зарялных станций.

Весной этого года ЕК представила закон о климате, который должен сделать Евросоюз климатически нейтральным к 2050 году. Это означает, что к указанному сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями стран-членов Евросоюза, должно будет полностью компенсироваться за счет высаживания лесов и использования "зеленых" технологий.

Европейски закон о климате является частью так называемой "зеленой сделки", в рамках которой Евросоюз планирует принять ряд экономических и социальных мер, направленных на защиту климата. Кроме прочего, речь идет об отказе от нефти, угля и газа в энергетике и переходе на возобновляемые источники энергии.