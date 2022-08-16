Эксперт: в Латвии по-прежнему существует дискриминация по этническому признаку

Несмотря на то, что в Латвии ряд законов запрещает дискриминацию в сферах образования, трудоустройства и социального вовлечения, в обществе по-прежнему существуют признаки этнической дискриминации. В том числе на рынке труда, указала в интервью передаче "Как жить лучше" на Латвийском радио ведущий эксперт по вопросам управления многообразием Вентсилсского парка высоких технологий Расма Пипике. Об этом пишет LSM.lv.

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В качестве одного из примеров она упомянула дискриминацию представителей народности рома. Исследовательница сослалась на известный ей случай, когда мужчине отказали в полученной работе в ходе телефонного разговора, когда работодатель узнал, что потенциальный сотрудник — цыган.

"Я думаю, что это очень несправедливо. Меня очень тронуло то, что он сказал — мы латвийцы, мы родились и росли здесь на протяжении нескольких поколений, и это наша родина", — сказала Пипике.

В свою очередь, директор секретариата Фонда интеграции общества (SIF) Зайга Пуце подчеркнула, что различные данные также указывают на этническую дискриминацию.

По ее словам, на фоне остальных стран Европы Латвия не выглядит положительно, скорее, наоборот, а в последние годы показатели дискриминации по этническому признаку выросли.

"Данные SKDS также показывают, что мы считаем необходимым быть осторожными с лицами, ищущими убежища, или низкоквалифицированными работниками, а также с людьми, которые переехали жить в Латвию, потому что они вышли замуж или приехали учиться",— заявила Пуце.

Дискриминируя определенные этнические группы, общество проигрывает, лишая себя как хороших специалистов, так и просто хороших отношений с соседями, считает Пуце. Она пояснила, что, судя по определенным в законах нормам, ситуация в Латвии в целом хорошая, но проблемы вызывает отношение общества.

"Даже сейчас, когда у нас по соседству идет война и в Латвии достаточно большое количество мирных жителей Украины, они все еще сталкиваются, например, с тем, что не могут получить квартиру. Теоретически законодательство устроено так, чтобы эту квартиру можно было получить, но люди, общество — те, с кем нам надо говорить", — указала Пуце.

В свою очередь, Пипике указала, что есть аспекты, которые необходимо улучшить на государственном уровне. Например, следует упростить возможности изучения латышского языка для приезжих.