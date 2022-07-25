Эксперт: в настоящее время нет оснований полагать, что мы приближаемся к концу войны
Foto: AFP/Scanix/LETA

Обе стороны — Украина и Россия — готовы продолжать боевые действия на Украине, заявил в программе "900 секунд" на телеканале TV3 исследователь Латвийского института внешней политики Мартиньш Варгулис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, трехдневная война, которую, вероятно, планировал Кремль, продолжается уже почти полгода. "Мы видим несколько волнообразных заявлений и событий, как с российской стороны, так и с украинской", — сказал эксперт.

Он считает, что война сейчас находится на ранней или средней стадии. "Похоже, что обе стороны готовы и хотят продолжать это до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты", — сказал представитель института, добавив, что это желание особенно чувствуется со стороны России.

По словам Варгулиса, в настоящее время нет оснований полагать, что мы приближаемся к концу войны. "Хочу сказать, что 2022 год, скорее всего, пройдет под знаком российской агрессии на Украине", — добавил исследователь.

Как сообщалось, 24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Не упустите шанс попробовать продажи на маркетплейсе с 142 млн покупателей
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день