Эксперт: в настоящее время нет оснований полагать, что мы приближаемся к концу войны

Обе стороны — Украина и Россия — готовы продолжать боевые действия на Украине, заявил в программе "900 секунд" на телеканале TV3 исследователь Латвийского института внешней политики Мартиньш Варгулис.

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По его словам, трехдневная война, которую, вероятно, планировал Кремль, продолжается уже почти полгода. "Мы видим несколько волнообразных заявлений и событий, как с российской стороны, так и с украинской", — сказал эксперт.

Он считает, что война сейчас находится на ранней или средней стадии. "Похоже, что обе стороны готовы и хотят продолжать это до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты", — сказал представитель института, добавив, что это желание особенно чувствуется со стороны России.

По словам Варгулиса, в настоящее время нет оснований полагать, что мы приближаемся к концу войны. "Хочу сказать, что 2022 год, скорее всего, пройдет под знаком российской агрессии на Украине", — добавил исследователь.

Как сообщалось, 24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину.