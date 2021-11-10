Эксперт: в последнее время пожилые люди прививаются гораздо активнее

В последнее время пожилые люди гораздо активнее откликаются на призывы прививаться от "Covid-19", сообщила в передаче канала ЛТВ руководитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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За последние недели темпы вакцинации в Латвии значительно выросли, и люди охотно пользуются возможностью сделать прививку во время выездной вакцинации, отметила Юхневича.

В ряде самоуправлений Латгале, где до этого был низкий охват вакцинацией, ощутимый рост наблюдается даже в течение недели. "Интерес есть, люди готовы делать прививки, поэтому мы организуем выездную вакцинацию", - сказала руководитель отдела.

Несмотря на то, что пожилые люди стали прививаться активнее, в стране по-прежнему не вакцинировано около 150 000 человек старше 60 лет. В то же время, как сообщила Юхневича, пожилые люди каждый день составляют около 14% тех, кто сделал первую прививку.