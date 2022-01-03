Эксперт: влияние "омикрона" сложно прогнозировать, возможна перегрузка больниц
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Первые сообщения о новом штамме Covid-19 "омикрон" дают надежду на то, что заболевание будет протекать в более легкой форме по сравнению с "дельтой". Однако, информации по-прежнему очень мало и по-прежнему можно ожидать перегрузки больниц. Об этом в интервью Латвийскому телевидению сообщил руководитель латвийского представительства Всемирной организации здравоохранения Улдис Митенбергс.

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По словам эксперта, пока невозможно спрогнозировать, какое влияние "омикрон" оставить на общество, в котором много невакцинированных пожилых людей. Данные отдельных стран указывают на то, что болезнь протекает в более легкой форме и процент госпитализаций меньше, однако нужно учитывать, что эти данные стран, где высокий уровень вакцинации или где большое количество переболевших Covid-19 людей. "Мы не знаем, что случится, когда "омикрон" попадет в страны, где больше невакцинированных пожилых людей", - сказал Митенбергс. По мнению специалиста, "омикрон" существенно повлияет на систему здравоохранения и экономику.

В свою очередь директор Института общественного здоровья Университета им. Страдыня Анда Кивите-Уртане добавила, что в таких условиях не видит оснований для смягчения эпидемиологических ограничений.

Ко 2 января в Латвии было выявлено 644 случая заболевания вариантом вируса "омикрон".

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