Эксперт: влияние России на выборы в Сейм будет существовать всегда

Поскольку Латвия является соседней с Россией страной, определенное влияние РФ на выборах в Сейм было и будет. Об этом в интервью Латвийскому радио заявила ведущий цифровой исследователь Atlantic Council в странах Балтии, исследователь дезинформации Ника Алексеева, пишет LSM.lv.

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Она пояснила, что, по сравнению с другими странами, где наблюдались попытки России повлиять на выборы, в Латвии такое влияние существовало всегда, поскольку у РФ здесь есть разные экономические и другие интересы.

По словам Алексеевой, в контексте выборов в 14-й Сейм есть несколько партий, партийных кандидатов и членов, которые ранее были связаны с Россией или сотрудничали с российским бизнесом.

Также есть кандидаты, которые были связаны с кремлевской вертикалью власти и которые до сих пор отстаивали ряд вопросов в соответствии с тем, как Москва видит мир и хочет видеть развитие событий в Латвии. Поэтому жителям следует быть бдительными, отметила исследовательница.

Она пояснила, что влияние России в Латвии можно наблюдать “косвенно, а также оно слышно через новые партии”. Алексеева сказала, что может назвать около четырех таких партий: в их стратегию входит популизм. На данный момент они используют популистские посылы относительно энергетического кризиса и критикуют политические силы, которые находятся у власти.

Исследовательница отметила, что такие методы также используются в других странах Европы.

В связи с возможным влиянием на выборы в Сейм работа Центральной избирательной комиссии пока подтвердила, что опасений по поводу избирательного процесса и его прозрачности быть не должно, отметила Алексеева.

При этом она не исключила, что по мере приближения выборов избиратели могут быть введены в заблуждение относительно проведения, места и времени выборов.