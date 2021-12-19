Эксперт: водоросли из Балтийского моря можно было бы использовать в энергетике

Подвид зеленых водорослей ульва, который растет в Балтийском море, является ценным продуктом как для приема в пищу, так и для энергетики, заявила в интервью Латвийскому радио исследовательница Института микробиологии и биотехнологии Латвийского университета Карина Балиня, пишет Lsm.lv.

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Балиня является одной из специалистов, которые участвуют в международной программе сотрудничества "Завтрашняя морская жатва". Целью проекта, в котором принимают участие ученые из 28 стран, является способствование потенциальному использованию морских водорослей в Европе.

Часто на берегу Балтийского моря можно увидеть камни, которые будто заросли зелеными, мягкими волосами — это ульва салатная (Ulva lactuca), которая привлекает интерес ученых своими ценными качествами. Эти водоросли можно использовать как в питании, так и в химической промышленности и энергетике. По размерам растущие в Латвии водоросли, правда, не самые впечатляющие в Европе.

По словам Балини, в Европе они могут достигать нескольких метров в длину. Длина водорослей зависит от степени солености воды — Балтийское море является закрытым, обмен водой ограничен, поэтому море менее соленое. У водорослей это вызывает стресс, поэтому они не могут так сильно увеличиться в размерах.

Один из способов употребления этого вида водорослей — питание. Ульва богата белками, углеводами и антиоксидантами.

"Они очень богаты питательными веществами. Очень похожи на морскую капусту, все они на вкус как море. По содержанию белка зеленые водоросли можно сравнить с бобовыми, например, с соей. Ульва была бы хорошим решением для потребления белка, например, для вегетарианцев", — указала исследовательница.

Как указала Балиня, различные пигменты в водорослях работают как антиоксиданты. Кроме того, ульва имеет высокое содержание макроэлементов, например, калия, фосфора, магния, кальция, натрия, серы и йода.

Использование водорослей ульва не ограничивается только пищевыми продуктами. По словам Балини, ульву также можно использовать в создании различных химических веществ и материалов и в добыче энергии.

Ульва может производить больше биомассы на квадратный метр, чем наземные растения. Эти водоросли также служат защитой от зарастания водоемов.

"В экосистеме Балтийского моря, как и везде, существует очень большая проблема с эвтрофикацией или обогащением водной среды питательными веществами. По мере роста водоросли потребляют эти вещества и таким образом очищают воду", — указала исследовательница.

В Европе уже ведется специальное выращивание водорослей, например, на побережье Италии и в Греции. Балиня признала, что выращивать водоросли в Балтийском море довольно сложно. Доступные в дикой природе луга водорослей ульва в Балтийском море находятся под защитой, если их выносит на берег, они становятся слишком грязными.

По словам Балини, выращивать водоросли ульва можно двумя способами — как на суше, так и в воде. Выращивание на суше происходит в больших бассейнах, в основном у моря, чтобы из него можно было черпать воду. Исследовательница подчеркнула, что такой способ проще контролировать — можно следить как за потоком воды, так и снабжением питательными веществами и светом. Тем временем в море выращивание водорослей происходит у сеток или решеток, к которым их присоединяют с помощью различных материалов и помещают в море.