Эксперт: военной угрозы для Латвии нет, но есть другая — возможная нестабильность внутри РФ
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В настоящее время Российская Федерация не представляет прямой военной угрозы для Латвии. Однако потенциальные риски для страны сохраняются из-за возможных социально-политических событий внутри самой РФ на фоне военного проигрыша Украине и силам НАТО. Об этом в интервью газете Diena заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

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По оценке Сартса, российская военная мощь "деградировала на долгие годы". Это касается и военных сил вблизи латвийской границы — псковской дивизии и других подразделений, активно участвовавших в боевых действиях на территории Украине.

"[От них] в принципе мало что осталось. Поэтому, если рассуждать практически, там ничего нет и не будет какое-то время", — сказал эксперт.

По мнению Сартса, при нападении на Украину Россия всеми силами пытается недопустить прямого вовлечения в конфликт НАТО.

"Они боятся НАТО. [...] Теперь почти всем ясно — если когда-нибудь возникнет открытый военный конфликт между НАТО и Россией, разгром России не будет даже вопросом одной недели. Кремль может сделать вывод, что в прямое военное противостояние лучше не лезть — в нем они провалились. Им было бы предпочтительнее придерживаться гибридных методов, где они сравнительно успешнее", — указал специалист.

Латвия, по мнению эксперта, на фоне военных неудач РФ может себя чувствовать безопасности. Однако внутри самой России сохраняется риск социально-политической нестабильности, которая несет потенциальные угрозы и для соседних стран.

"[...] Что будет в России? Останется ли Россия стабильной страной? Не будем забывать, что общество в РФ сейчас радикализовано! Не будем забывать, что сейчас в России очень много вооруженных людей! Не будем забывать, что "Вагнер" — это не единственная частная армия в России. Их пять или шесть! В случае нестабильности это повлияет и на нас, только совершенно иначе и не в той плоскости, о которой мы привыкли говорить", — сказал Сартс.

Он добавил, что и внутри самой Латвии по-прежнему остаются регионы, лояльность жителей которых "под вопросом".

"[...] Над этим вопросом нужно работать, потому что спустя некоторое время Россия вновь может захотеть пойти по пути эскалации этих проблем. [...] Учитывая возможную нестабильность в России, приграничные территории — зона риска. Поэтому я настаиваю, что наши границы с Россией должны быть уже укреплены сейчас. Нестабильность внутри России на фоне проигрыша в войне Украине — это не невозможный сценарий", — указал Сартс.

По мнению эксперта, сейчас Латвии не менее важно обрести и энергетическую независимость.

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