Эксперт: загруженность больниц — не единственный критерий для ужесточения ограничений

Необходимость в новых ковидных ограничениях в Латвии нужно оценивать не только по загруженности больниц, но и по влиянию отсутствия работников на предпринимательскую деятельность. Такое мнение во время пресс-конференции выразил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Эксперт отметил, что количество пациентов в больницах еще не достигло предыдущей волны Covid-19, однако важно учитывать и отсутствие персонала из-за болезни и его влияние на народное хозяйство.

На вопрос о том, свидетельствуют ли эпидемиологические тенденции о необходимости ужесточения действующих ограничений, Перевощиков заявил, что "традиционно главным индикатором для принятия дополнительных мер является не только показатель заболеваемости, но и степень загруженности системы здравоохранения и количество госпитализированных". По словам эпидемиолога, на данный момент количество пациентов с коронавирусом на 55% ниже, чем во время предыдущей волны.

"Я думаю, в этот раз мы не видим критической загруженности больниц, но не могу сказать, не перегружены ли отрасли народного хозяйства из-за отсутствия сотрудников по причине болезни", — отметил он.

По мнению эксперта, важно учитывать отсутствие работников из-за Covid-19. Необходимо смотреть, сколько работников находятся на больничном и является ли их общее количество критическим. Перевощиков призвал учитывать критерии, которые не носят эпидемиологический характер — сколько сотрудников, например, необходимо для обеспечения деятельности конкретных предприятий или образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Даниэль Павлютс решил начать дискуссию на заседании коалиционного совета по сотрудничеству о дальнейших шагах в связи с социальным дистанцированием для ограничения распространения Covid-19.