Экспертиза: балконы хрущевок опасны для жизни

Балконы жилых домов 316 и 318 серии, так называемых хрущевок, находятся в опасном техническом состоянии. Их срок эксплуатации вышел. Об этом свидетельствуют данные экспертизы, заказанной Министерством экономики, пишет Neatkarīgā rīta avīze.

Конструкции хрущевок рассчитаны максимум на 70 лет, балконы и лоджии — максимум на 50. Как выяснила экспертиза, балконы 29 домов Риге, Елгаве и Резекне находятся в критическом состоянии и их необходимо демонтировать. Остальным балконам необходима реновация.

В 2010 году Рижское энергетическое агентство инициировало дискуссию о состоянии балконов и возможных путях решения проблемы. Самое простое решение — демонтировать все балконы. Это решит в том числе проблемы энергопотери, и дома будет легко утеплять. Однако для того, чтобы привести потом дом в надлежащий вид, потребуются большие расходы. Нужно будет спиливать торчащие из стен конструкции балкона и маскировать то, что от них останется. В итоге каждый балкон обойдется в несколько тысяч евро.

Эксперты сходятся во мнении, что лучше и дешевле всего будет реновировать балконы. Министерство экономики планирует предложить жильцам три сценария: укрепить существующие балконы, демонтировать балкон полностью либо демонтировать старый и поставить новый. Приблизительная смета по каждому из вариантов будет опубликована на странице министерства.