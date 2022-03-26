Эксперты: блокировка пропагандистских российских сайтов — поспешное решение

Несмотря на важность защиты информационного пространства во время войны, ограничений враждебной пропаганды, прославляющей войну, принятое в Латвии решение о блокировке информационных каналов Кремля — поспешное и несет в себе риск неоправданных ограничений для масс-медиа в будущем, заявили эксперты в ходе дискуссии в программе Spried ar Delfi.

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В ответ на военное вторжение России в Украину Сейм 10 марта в срочном порядке, в течение одного дня, принял поправки к Закону об электронных коммуникациях, позволяющие Национальному совету по электронным средствам массовой информации (NEPLP) блокировать сайты, распространяющие контент, который может нанести ущерб национальным интересам и национальной безопасности. NEPLP уже воспользовался данными полномочиями и за короткий срок заблокировал 71 сайт. Всего в Латвии на данный момент заблокировано 93 ресурса, распространяющих российскую военную пропаганду, в том числе несколько официальных сайтов российских властей.

Член NEPLP Иева Калдерауска отметила, что закрытие этих каналов было первой волной, которая "накопилась", но работа будет продолжена и не исключено, что список заблокированных сайтов еще расширится.

Янис Сикснис, председатель Совета по общественным электронных средствам массовой информации, согласился с тем, что особые ситуации требуют особых мер, но выразил удивление по поводу закрытия ряда официальных страниц российских властей, доступ к которым нужен журналистам, чтобы рассказывать и анализировать то, что происходит. Он также выразил мнение, что не следует доходить до того, что любое цитирование любого должностного лица с враждебной стороны будет вызывать подозрения.

Однако Калдерауска утверждала, что официальные страницы российских властей сами по себе являлись источником военной пропаганды, член NEPLP отметила, что не получала на этот счет никаких возражений от журналистов коммерческих масс-медиа. Жаловались только бывшие и нынешние сотрудники общественных масс-медиа.

Против Калдерауски выступила главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле, которая подчеркнула, что она, как частный медиа-менеджер, против такого подхода. Проблема не в зависимости масс-медиа от кремлевских каналов, а в самой регламентации, слишком широкой и расплывчатой, по сути вводящей интернет-цензуру. Она выразила обеспокоенность тем, что такой закон был принят без обсуждения и без условий, как долго такое регулирование будет оставаться в силе.

Философ Илмарс Шлапиньш также усматривает в блокировании кремлевских каналов признаки цензуры, а именно, созданная государством институция ограничивает информацию по своему усмотрению, и эффективность такого действия неясна. "Это можно рассматривать как средство, которое мог бы изменить воздействие российской пропаганды на общество, но правильное ли это средство и правильная ли это институция — я сомневаюсь", — сказал Шлапиньш.

Однако Калдерауска утверждала, что доступ к заблокированным каналам по-прежнему возможен легальными техническими способами и что журналисты не будут наказаны за использование таких возможностей. Она также подчеркнула, что поправки к закону разрабатывались в сотрудничестве с Министерством культуры, Министерством сообщения и Службой госбезопасности, уточнялись в Юридическом бюро Сейма. В то же время она признала, что в результате обсуждений регулирование закона может быть пересмотрено по мере изменения обстоятельств.

Эксперт по стратегическим коммуникациям Янис Сартс призвал не искать виновных, а подумать о том, как быть едиными и сильными, не жертвуя при этом своими ценностями, за которые борется и Украина, — свободой, возможностью выбора и возможностью высказываться. Он подчеркнул, что никому не следует считать российские прокремлевские масс-медиа достойными звания средств массовой информации, а также нельзя брать на веру высказывания российских должностных лиц. Сартс согласился с тем, что важно действовать быстро, чтобы обуздать пропаганду, но также признал, что в существующей структуре есть нюансы, которые необходимо улучшить.

Полную запись программы смотрите здесь.