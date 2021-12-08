Эксперты: Большинство латвийцев против тотальной ассимиляции иммигрантов, четверть — против приезжих вообще

В пользу иммиграции убеждают только прагматические экономические аргументы. Упования на мультикультурализм и возможную ассимиляцию работают с точностью до наоборот. К таким выводам пришли ученые Института философии и социологии ЛУ, которые провели исследование "Отношение жителей Латвии к иммиграции и иммигрантам".

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В целом отношение местных жителей к приезжим поселенцам оценивается как "умеренно неблагоприятное". Последних десять лет оно медленно двигается в сторону потепления — к "умеренно благоприятному". При этом ощущение исходящей угрозы для национальной идентичности никуда не делось, особенно в ответах респондентов-латышей, представителей нацменьшинств влияние чужого языка, религии и культуры волнует существенно меньше, сообщил доктор социологических наук Мартиньш Капранс.

В углубленной части исследования его коллега доктор Андрис Саулитис провел эксперимент, попробовав разбить респондентов на группы, каждой из которых высказывал разные аргументы в пользу иммиграции. Оказалось, что экономические аргументы нейтрализуют предположения о возможных угрозах от иммигрантов.

Зато хорошо работающие в западных странах разъяснения о мультикультурализме или, наоборот, ассимиляции (что латышей станет больше) в Латвии решающего значения не имеют, а зачастую воздействуют в обратном направлении.

При этом 85% опрошенных высказались против полной ассимиляции приезжих — свой язык и культуру надо сохранять, считают жители Латвии.

Мужчины чаще считают, что иммигранты могут занять их рабочее место. Латыши чаще допускают, что иммиграция может повысить уровень преступности в стране. Люди старше 55 лет чаще думают, что приезжие становятся лишней нагрузкой на социальную систему страны, — рассказал Мартиньш Капранс. И вообще, в целом четверть жителей страны ярко выраженно настроены против иммиграции. Остальные допускают ее в той или иной мере.

Исследование проводилось до начала актвного процесса нелегальной иммиграции из Беларуси.

Полностью с результатами исследования можно ознакомиться ЗДЕСЬ.