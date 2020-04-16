Эксперты: часть ограничений из-за Covid-19 придется сохранить до конца 2020 года

Ситуация с ограничением распространения Covid-19 в Латвии в настоящее время достаточно благоприятна, а принятые меры — эффективны. Однако по-прежнему нет уверенности в отношении тенденций заболевания, и некоторые из введенных ограничений могут сохраняться до конца 2020 года. Это в дискуссии на передаче ЛТВ "Прямая речь" признали главный инфекционист Минздрава Уга Думпис и эксперт Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Комментируя разработанные различными странами модели развития ситуации, Думпис подчеркнул, что такое моделирование не всегда работает. В то же время это может помочь подготовиться к следующей зиме — усилить возможности мониторинга, диагностики, больниц, сообщает LETA со ссылкой на Lsm.lv.

По мнению инфекциониста, Латвия сейчас уживается с вирусом "очень неплохо", показатели являются неожиданно хорошими. Он признал, что часть ограничений может сохраниться до конца года. Однако могут измениться ограничения на собрания людей.

С тем, что часть ограничений придется сохранить, согласен и Перевощиков. "Пока нет медицинских мер — ни вакцины, ни медикаментов, нам остаются только немедицинские меры. Дистанцирование и соблюдение гигиены. Ничего другого мы на данный момент придумать не можем", — заявил эпидемиолог.