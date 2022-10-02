Эксперты: как себя вести при встрече с детенышем дикого животного

Управление охраны природы (DAP) запустило акцию Neizdzēs dzīvību! ("Не стирай жизнь!"), в ходе которой напомнят о том, как правильно себя вести при встрече с детенышами диких животных, не подвергая опасности ни себя, ни зверя, сообщает Rus.LSM.

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В частности, нельзя кормить дикое животное — оно может привыкнуть к присутствию человека и потерять навыки выживания.

"Детеныш дикого животного, который вырос рядом с человеком, привык к его присутствию, привык к тому, что его кормят, поэтому он не умеет и не пытается искать пищу, как его дикие собратья. Но люди должны знать, что дикое животное никогда не станет домашним, в результате оно вырастет ни диким, ни пригодным для жизни в неволе", — пояснила руководитель природного парка Лигатне Инта Ланге.

С помощью информационной кампании DAP надеется повысить осведомленность о правильном поведении при встрече с детенышами диких животных и птиц. Также специалисты проинформируют о возможных последствиях в случае необдуманного поведения.

Foto: Vida Press

Исследование SKDS, проведенное по заказу DAP, показало, что почти половина (44%) опрошенного населения Латвии сталкивалась с детенышами диких млекопитающих.

"Наиболее распространенные виды диких млекопитающих в Латвии — лоси, олени, лисы и косули. В то же время нам регулярно сообщают о встречах с ежами, зайцами, а также совами и белками, потому что они живут близко к людям. Нельзя кормить животных, фотографироваться с ними, потому что они привыкнут к еде и вниманию и не смогут больше существовать самостоятельно. Случай с медведями в Гулбене тому подтверждение", — отметила Инта Ланге.

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DAP также призывает жителей Латвии по возможности не беспокоить диких животных и их детенышей. Однако в случаях, когда животное находится в беспомощном состоянии, например, тавмировано, где-то застряло, ведет себя возбужденно из-за нахождения в нетипичной среде, следует обратиться в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС, VUGD).

Что делать, если вы встретили детеныша дикого животного?

- не приближайтесь и не прикасайтесь к нему, не кормите его и не приносите домой;

- держите собаку на поводке! Собаки без присмотра часто кусают детенышей диких животных, причиняя опасные для жизни травмы.

Как помочь?

- eсли животное выглядит здоровым, оставьте его в покое, оно не брошено!

- если у малыша заметны раны, кровотечения, рвота, сильная дрожь, ему нужна помощь.

- прежде чем спешить на помощь, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром или сообщите о раненном или больном животном в Управление охраны природы: +371 27313200.

Следует также учитывать, что с каждым годом, по информации Государственной службы леса, растет число ДТП с участием диких животных, в том числе осенью, когда животные очень активны.