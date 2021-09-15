Эксперты: "ковидные" ограничения должны быть известны до наступления часа "Х"

С учетом нынешних тенденций роста заболеваемости, низкого охвата вакцинацией и прогнозируемой нагрузкой на больницы, ограничения станут единственным решением для преодоления кризиса Covid-19, считает правительственная группа экспертов, в которой работают специалисты в области медицины, психологии, антропологии, экономики, эпидемиологии и так далее.

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Руководитель этой группы, представитель Центра межведомственной коммуникации Владислав Весперис признал в беседе с Delfi, что правительству нужно по возможности быстрее сделать политический выбор в отношении введения ограничений, объема этих ограничений, того, какую часть общества они затронут. Также необходимо решить, от каких ограничений можно отказаться. Жители должны своевременно знать, на что рассчитывать, когда наступит час "X".

К этой группе экспертов обычно обращаются, когда необходимы независимая оценка и рекомендации по планируемым правительством мерам эпидемиологической безопасности. Рекомендации этой экспертной группы по дальнейшему разрешению кризиса Covid-19 были заслушаны представителями правительства и министерств на специальном семинаре во вторник. Сейчас еще не известно, какие именно меры эпидемиологической безопасности поддержат политики. Пока возможные меры все еще обсуждаются в рабочих группах разного формата. Однако премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") уже публично заявил, что окончательное решение правительство может принять на следующей неделе.





Цель — не допустить перегрузку больниц



По словам Веспериса, прежде чем принять решение о конкретных мерах эпидемиологической безопасности, экспертная группа призывает правительство договориться о целях, к которым должны вести эти меры. Весперис признал, что сейчас цели — те, которые озвучивали неоднократно — не остановить экономику, сохранить мобильность жителей и обеспечить очную учебу. Все это должно снизить напряженность и поляризацию общества. В то же время Весперис говорит, что может быть и иная цель, которая конфликтует с предыдущей — сократить именно распространение Covid-19, введя жесткие ограничения. Выбор сделать политикам.

Но какие бы цели ни преследовало бы правительство, одно, по мнению эксперта, ясно: нужно стараться предовратить переполненность больниц и нагрузку на медиков. Нужно сделать все, чтобы не допустить сортировку пациентов — чтобы врачам не приходилось делать тяжелейший выбор, кого из больных спасать, а кому дать уйти. Необходимо, борясь с Covid-19, оказывать параллельно плановые медицинские услуги. И что очень важна — нужно предотвратить высокую смертность от Covid-19.





Точка отсчета для ограничений — число госпитализированных



Для дальнейшего обсуждения стабилизации эпидемиологической ситуации группа экспертов разработала несколько возможных вариантов действий, основанных на предложении вводить ограничения с учетом такого показателя как количество госпитализированных "ковидных" пациентов (особенно, тех, кто переносит болезнь очень тяжело и занимает койки интенсивной терпапии, в которых нуждаются пациенты с другими диагнозами).

По данным Национальной службы здоровья, сейчас в больницах находятся 308 пациентов, у 26 из них — тяжелая форма заболевания, а 282 — среднетяжелая. Один из вариантов, разработанных экспертами, заключается в том, что если количество пациентов, госпитализированных с Covid-19, достигнет 500, ограничения можно будет вводить постепенно, что позволит продолжить оказание плановых медицинских услуг в больницах. Эксперты также предлагают дождаться, когда эпидемиологическая ситуация станет критической и число пациентов, госпитализированных с Covid-19, достигнет 1000. В этом случае предлагается сразу вводить жесткие ограничения. Однако Весперис отметил, что сейчас неизвестно, какие это могут быть ограничения, поскольку об этом еще только должны договориться политики.

"Трудно принять решение ввести жесткие ограничения, учитывая доступность вакцин против Covid-19. Однако ограничения — это единственный способ защитить систему здравоохранения. С эпидемиологической точки зрения и с точки зрения здравоохранения самым безопасным вариантом было бы ввести ограничения как можно скорее — как только число госпитализаций достигнет 500, пока ситуация еще не критическая", — сказал Весперис.

В то же время эксперт прогнозирует, что наиболее вероятный сценарий — ограничения будут введены тогда, когда число госпитализированных достигнет 1000. В этом случае обществу будет легче принять жесткие ограничения, осознать их необходимость. "Однако эксперты считают, что следует предпринять более решительные шаги для введения ограничений, а не вводить их постепенно", — добавил Весперис.





Об ограничениях нужно информировать своевременно



Эксперт считает, что политический выбор в пользу тех или иных мер и ограничений эпидемиологической безопасности должен быть сделан срочно. Должна быть своевременно внесена ясно в то, какими будут эти ограничения, будут ли они относиться ко всему обществу или же к невакцинированным и не способным предъявить негативный тест или же к невакцинированным и тем, у кого есть негативный тест. Непривитые должны заранее знать, какие услуги они смогут получить.

"Об этом нужно знать как минимум за 2-3 недели до того, как ограничения вступят в силу. Если правительство решит, что в час "Х" вступят в силу жесткие ограничения, то непривитые должны знать с чем они столкнутся. Уже сейчас общество должно знать, к чему готовиться, если ситуация будет развиваться неблагоприятно и ограничения станут необходимостью", — подчеркнул Весперис. Он добавил, что, по мнению экспертов, преимущества для вакцинированных от Covid-19 должны сохраняться, но что по мере изменения эпидемиологической ситуации следует оценивать, где эти преимущества "расширить или сузить".





Нужно устранить сбои коммуникации в процессе вакцинации



Параллельно экспертная группа считает, что правительству нужно думать о том, как расширять охват вакцинацией, поскольку предыдущие решения в этом направлении не были эффективными. В качестве позитивного примера Весперис упомянул привлечение к процессу вакцинации семейных врачей, подчеркнул необходимость уделять внимание группам риска — особенно пожилым людям. По мнению экспертов, необходимо искать новый способ информирования общества о вакцинации, поскольку существующие кампании не были удачны.

Весперис считает, что нужно продолжать дискуссии об обязательной вакцинации представителей ряда профессий. "Эксперты поддерживают такое требование для врачей и преподавателей, потому что это вопрос человеческих жизней. К тому же, если говорить о системе образования, то мы уже видим, что один инфицированный педагог может изолировать половину школы, тем самым поставив под угрозу возможности очного обучения", — подытожил Весперис.