Эксперты: латвийские партии слабы, переменчивы и не дорожат убеждениями

Проблема латвийской политической системы заключается не в количестве партий, а в том, что они слишком слабы, переменчивы, легко готовы принимать перебежчиков и не слишком тверды в убеждениях. Об этом в передаче “Открытый вопрос” на Латвийском радио 4 рассказали политолог Илга Крейтусе и социолог Арнис Кактиньш, пишет Rus.LSM.lv.

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Профессор Рижского университета им. Страдиня и политолог Илга Крейтусе напомнила, что только три партии из 12-го Сейма шли в 13-й и сейчас идут в 14-й под таким же названием и примерно в том же составе. Остальные политические силы сменили названия или партнеров.

Упомянутые ею три неизменные политические силы — Национальное объединение, Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие".

По мнению Крейтусе, с одной стороны, можно сказать, что это говорит о готовности партий меняться, а с другой — это путает избирателя и говорит о том, что у партий явный дефицит твердых убеждений.

"Это показывает, что в Латвии можно спокойно не держаться за идущие через историю ценности, а менять их по желанию.[…] Не знаю возможно ли в Германии, чтоб социал-демократ перешел в христианские демократы, оттуда баллотировался и даже получил пост. А у нас есть такие "блуждающие" депутаты, которые ходят из одной партии в другую, получают даже посты министра… И избиратель это все время прощает", — считает она.

Тем временем, социолог и глава центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш указал, что опросы все время показывают: большинство жителей недовольны нынешними партиями и парламентом, они хотят чего-то нового. Поэтому политики пытаются удовлетворить спрос, меняя названия партии.

Кактиньш подчеркнул, что своего рода мотивацией для создания новых политических проектов сейчас служит успех KPV LV на прошлых выборах.

"Если посмотреть на предыдущий опыт, многие смотрят на KPV LV. Смотрят и думают: раз уж эти прошли, получили депутатские мандаты и даже посты министров… Разве я глупее их? Ну нет же, точно нет! И думаю, что это дает многим надежду, что они тоже могут пройти", — рассуждает социолог.

Кроме того, Кактиньш отметил, что результаты опросов не всегда показывают точный прогноз голосования: даже если люди в опросах называют партии, за которые могли бы проголосовать, это не значит, что они за них действительно проголосуют. Отчасти из-за дефицита ценностей, транслируемых этими самыми партиями. В свою очередь, предвыборные программы не сильно помогают сориентироваться.