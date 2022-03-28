Эксперты: Латвия может попасть под санкции ЕК, если не откажется от энергоресурсов из РФ в пользу ветропарков

В целях продвижения энергетической независимости Латвии, в стране планируется построить около 200 ветряных электростанций (ВЭС) с общей мощностью в 1000 МВт. Для того, чтобы сделать это до 2030 года, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) планирует упростить процедуру оценки влияния ВЭС на окружающую среду, сообщили в Консультативном совете по окружающей среде (VKP).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметили представители VKP, учитывая потенциальные риски для окружающей среды, совет вместе с VARAM и Министерством экономики подчеркивают необходимость конструктивного и обдуманного межотраслевого обсуждения строительства ветропарков с мощностью в более 50 МВт в срочном порядке.

Эксперты удивлены тем, что большинство ВЭС планируется построить в лесах. По мнению VKP, на сельскохозяйственных землях их можно было бы построить быстрее и дешевле, кроме того, землю можно было бы продолжать использовать для сельского хозяйства. В этом случае экологические риски будут значительно меньше и их можно будет оценить за более короткий период.

VKP осознает и поддерживает энергетическую независимость Латвии как стратегический приоритет страны и полностью согласен с мнением VARAM и Европейской комиссии (ЕК) о том, что необходимо использовать возобновляемые источники энергии — это предусматривает и Зеленый курс Европы.

Однако представители совета подчеркнули, что необдуманные действия, даже в тени энергетического кризиса и войны, могут привести к нежеланным последствиям в народном хозяйстве быстрее, чем в мирное время. По этой причине совет поддерживает предложение по оптимизации оценки воздействия ВЭС и сокращению бюрократии.

Кроме того, VKP считает, что это должно быть сделано без потери ресурсов, включая эффективность природного капитала, времени и вложенных средств. Следует учитывать это условие, иначе Латвия рискует попасть под санкции, считают эксперты.

Представители VKP пояснили, что ВЭС являются объектом 2-го предложения Директивы об оценке влияния на окружающую среду. Полная оценка может не проводиться только в случае, если соблюдаются требования директивы. В Латвии это делается в ходе процедуры первоначальной оценки. Ни в одном из экстренных документов нет указаний о возможности отказаться от процедуры оценки влияния на окружающую среду.

Совет оценил доклад VARAM об оптимизации процедуры строительства ветропарков с мощностью выше 50 МВт. VKP сомневается в замене процесса оценки влияния на окружающую среду выдачей технических правил в течение 30 дней. В докладе не указано, как будет обеспечиваться качество оценки и другие критерии для предотвращения существенного негативного влияния на окружающую среду, людей, а также птиц и летучих мышей, отметили эксперты.

Кроме того, доклад следует дополнить конкретным планом и графиком поэтапного отказа от российского газа для производства энергии и сокращения использования ископаемых видов топлива.

По мнению экспертов, оценка воздействия ветропарков на окружающую среду могла бы быть быстрее и проще на сельскохозяйственных землях, которые не расположены на особо охраняемых территориях, путях миграции птиц и летучих мышей, вблизи населенных пунктов или в зонах видимости памятников культуры. В Ассоциации ветроэнергетики указали, что есть фермеры, которые готовы разрешить строительство ВЭС на своих землях, где экономическая выгода полностью компенсировала бы причиненные им убытки.

Недопустимо, чтобы срочность решения проблемы зависимости Латвии от российских энергоресурсов была использована как повод для игнорирования международных и национальных обязательств Латвии перед природой и окружающей средой, подытожили в VKP.