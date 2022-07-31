Эксперты обеспокоены судьбой Покайнcкого леса из-за вырубки

Акционерное общество "Latvijas valsts meži" в историческом Покайнском лесу применяет тяжелую тракторную технику, чтобы преодолеть места, которые до конца еще не исследованы археологами. Негодование по поводу сложившейся ситуации выразили как местные знатоки леса, так и эксперты, сообщает "Панорама" в эфире LTV.

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Окутанный мифами и популярный среди туристов Покайнский лес уже более 20 лет находится в ведении АS "Latvijas valsts meži". В этот период ведется интенсивная хозяйственная деятельность, в том числе с использованием всех видов тяжелой тракторной техники. Несмотря на обещания, что туристическая инфраструктура леса не пострадает, уже можно наблюдать такие места, где исторические груды камней, покрытые мхом и не сразу заметные, уже увезены трактором.

Историк и археолог Гунтис Земитис выразил разочарование: "Там есть курган, который датируется вторым, пятым веком, когда их обычно строили, как говорят археологи, в раннем железном веке. Такие исторические места в Латвии обязательно следует сохранять в первозданном виде". Он добавил, что в будущем можно пожалеть об опрометчиво испоченных местах.

Анита Бисениеце, бывший гид Покайнского леса и автор книги "Покайнский лес" поясняет, что, несмотря на рекомендации археологов, освоение этого исторического леса происходит безжалостно и бездумно.

"Если пройтись по следам трактора через каждые 50 метров, то все те ели, корни которых находятся на этом пути, на следующий год будут с короедами внутри. А позже здесь вновь будут сухие деревья, которые могут быть вывезены снова", - отмечает Бисениеце.

По мнению экспертов, надо заботиться и о древних каменных нагромождениях. Около 2000 из них ранее были обнаружены на нетронутых участках леса.

Бисениеце пояснила, что в 2009 году были написаны правила, в которых оговаривалось: чтобы не повредить неизвестные участки Покайнского леса, в нем можно использовать только ручные инструменты.

В свою очередь, предприятие "Latvijas valsts meži" обещает, что в лесу ничего не изменится. Кроме того, вход в лес теперь будет бесплатным. При этом в Latvijas valsts meži отмечают, что вырубка деревьев в Покайнайском лесу все же предусмотрена.

"При планировании лесозаготовки мы, конечно, по тропам не ездим. Если надо совершить переход и других вариантов нет, то делаем это по одному месту. Если там появились какие-либо повреждения, то планируем их исправить. Но при планировании хозяйственной деятельности мы намерены уменьшить воздействие на окружающую среду. Лес требует ухода и работы, поэтому приходится время от времени сюда возвращаться и работать", - пояснил Янис Зитанс, руководитель лесного хозяйства Земгальского края Latvijas valsts meži.