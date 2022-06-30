Эксперты оценили 300 потенциально демонтируемых объектов, прославляющих советский режим
Foto: LETA

Эксперты оценивали около 300 потенциально демонтируемых объектов, прославляющих советский режим, сообщила в интервью Латвийскому радио директор Музея оккупации Солвита Виба.

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Сейм 16 июня принял закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает снос таких объектов до 15 ноября. В течение лета список демонтируемых объектов должно определить правительство, которое примет решение на основе рекомендаций экспертов.

Виба напомнила, что в законе говорится о трех группах объектов - в первую очередь это памятник советским воинам в Пардаугаве, который должен быть обязательно снесен, затем последуют объекты из утвержденного правительством списка, а также решения о сносе памятников на своей территории могут принимать сами самоуправления.

Директор музея сообщила, что эксперты рассматривали более 300 объектов, но правительству будет передан гораздо более короткий список, потому что некоторые из этих объектов уже не существуют, разрушены или снесены, а другие не отвечают условиям закона.

По словам Вибы, в основном это мемориальные плиты и камни, демонтаж которых не представляет трудностей, но есть также более крупные объекты и скульптурные памятники. Больше всего объектов, которые могут быть демонтированы, находится в Риге.

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