Эксперты ООН: реформа русских школ в Латвии противоречит стандартам прав человека

Полный перевод школьного образования на латышский язык в Латвии противоречит стандартам в области прав человека и может являться дискриминацией, заявили эксперты ООН. Соответствующий пресс-релиз был опубликован 8 февраля на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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В сентябре 2022 года эксперты ООН направили правительству Латвии письмо, в котором раскритиковали перевод всех школ на латышский язык и попросили пояснить процесс обсуждения этого решения и планы по его воплощению. Авторами обращения стали спецдокладчик по вопросам меньшинств Фернан де Варен, спецдокладчик по праву на образование Фарида Шахид и спецдокладчик по культурным правам Александра Ксантаки.

По их мнению, принятые в Латвии поправки "резко ограничивают образование на языках меньшинств" (в письме перечислены русский, украинский, белорусский, иврит, литовский и эстонский) и "противоречат международным стандартам в области прав человека, в том числе запрету дискриминации по языковому признаку и Конвенции ООН о правах ребенка".

Спецдокладчики ООН также раскритиковали латвийское правительство за то, как проходил процесс рассмотрения и обсуждения законопроекта о переводе школьного образования на латышский язык. Обсуждение инициативы, говорится в письме, "не предусматривало эффективного и значимого участия затрагиваемых меньшинств, что противоречит международным стандартам в области прав человека". Были проигнорированы и призывы дождаться рассмотрения жалоб, касающихся этого законопроекта, в Европейском суде по правам человека и Комитете ООН по правам человека.

"Правительство Латвии в соответствии с международным правом и региональными документами обязано защищать и поддерживать языковые права национальных меньшинств без дискриминации. […] Латвийские власти должны прояснить жесткие ограничения на образование на языке меньшинств, вплоть до его фактической ликвидации, и процесс консультаций с заинтересованными общинами меньшинств", — заявили эксперты.

В своем ответе министерство иностранных дел Латвии отмечает, что перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения не нарушает принципы международного права, поскольку каждая страна может выбирать наиболее подходящие меры по эффективной защите прав национальных меньшинств. "Латвия проявила добрую волю, постепенно повышая долю латышского языка как языка преподавания в системе образования. Для вступления изменений в силу был установлен достаточный переходный период", — сказано в ответе МИД, подписанном министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем. МИД также отмечает, что у школьников останется возможность изучать родной язык и историю культуры на языке меньшинства.