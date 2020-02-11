Эксперты озвучили критерии среднего класса в Латвии

44% латвийских жителей считают себя принадлежащими к среднему классу. Однако критериям соответствует немногие. По мнению жителей, минимальный необходимый размер доходов на одного члена семьи, чтобы соответствовать статусу среднего класса, достигает 851 евро, свидетельствуют результате исследования, проведенного Институтом финансов Swedbank.

Жители стали осторожнее в своих оценках величины среднего класса Латвии. Ранее 59% опрошенных считали, что из всего населения в финансовом смысле к этой группе принадлежит 30% или даже меньшая часть общества, а сейчас так думает уже 67% опрошенных. Чаще к среднему классу себя относили молодые люди — в возрасте до 45 лет, с хорошим образованием и с принадлежащей им недвижимостью.

По мнению жителей, в течение года с 810 до 851 евро возрос объем необходимых доходов на одного члена семьи, чтобы домохозяйство соответствовало среднему классу. Это объясняется общим экономическим развитием государства, приростом зарплат и инфляцией.

Кроме того, в течение года немного снизилась самооценка жителей, связанная со способностями своей семьи без сложностей погашать ежемесячные кредитные платежи и другие обязательные платежи, а также с возможностями использовать платные медицинские услуги и раз в год с семьей отправляться в зарубежное путешествие продолжительностью в неделю.

"На то, насколько у нас сильный и большой средний класс, непременно следовало бы обратить внимание, поскольку он является основой экономической и социальной стабильности государства. Такие домохозяйства способны лучше себя защитить в кризисных ситуациях, к тому же они требовательнее к хорошему управлению и стандартам отношения к окружающей среде, они активнее вовлекаются в события культурной и общественной жизни и сферу искусства", — подчеркивает руководитель Института финансов Swedbank Рейнис Янсонс.

Средний класс — доходы, образ жизни, ценности

Согласно мнению латвийского населения своя недвижимость, возможность хотя бы раз в год отправляться в недельное зарубежное путешествие и способность без затруднений погашать ежемесячные обязательные платежи являются главными условиями, характеризующими средний класс. Однако при применении комбинации этих трех критериев к самим опрошенным оказывается, что к среднему классу принадлежит лишь 9%. Только треть респондентов признает, что без сложностей могут позволить себе погашать ежемесячные кредитные платежи и другие обязательные платежи. В недельное зарубежное путешествие ежегодно может отправиться каждый пятый житель.

Интересно, что наблюдается существенный зазор между самооценкой жителей о принадлежности к среднему классу и реальностью. Хотя жители в основном фактически не соответствуют определенным ими самими критериям среднего класса, к тому же они весьма скептически смотрят на общий размер этой группы общества, это все не мешает 44% опрошенных отнести себя к среднему классу.

В финансовом плане более стабильными и деловитыми являются те домохозяйства, которые, по мнению экспертов Института финансов Swedbank, считаются принадлежащими к среднему классу. То есть они без сложностей справляются с обязательными ежемесячными платежами, у них созданы накопления в размере не менее месячной зарплаты и они раз в год могут позволить себе путешествовать в течение недели или свободно позволить дополнительные траты на развлечения, благоустройство жилья.

"Данные исследования свидетельствуют: жители все чаще осознают, что накопления — это гарант их финансовой безопасности. Интересно, что обозначилась очевидная связь между финансовыми навыками и принадлежностью к среднему классу — результаты финансовых навыков тех, кто принадлежит к среднему классу, почти в два раза выше, чем у остальных. Интересоваться своими деньгами и уметь ими распоряжаться мудро означает отличную возможность приблизиться к среднему классу", — подытоживает Рейнис Янсонс.